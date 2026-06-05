Gobierno Trump ayuda a los jugadores de Irán con requisito clave para jugar el Mundial 2026: inesperado gesto

El embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, confirmó en la red social X la concesión de visados a los jugadores de la Selección de Irán que disputarán el Mundial de Norteamérica 2026, en medio de un ambiente agitado por el conflicto en el Golfo Pérsico entre las dos naciones.
“Orgulloso de nuestro increíble equipo en la embajada estadounidense de Ankara por su trabajo procesando los visados para los jugadores de la selección iraní de fútbol en su camino al Mundial de la Fifa en Estados Unidos”, escribió el embajador, compartiendo la noticia sobre la concesión de los permisos para poder entrar en Estados Unidos.
Irán debe volar durante el fin de semana desde Turquía a España antes de dirigirse a su campamento base en México, país que ya había emitido visados la semana pasada. El territorio mexicano hizo acto de presencia en el cambio de logística del equipo iraní, pues en un principio estaba contemplado que su sede de hospedaje fuera en Estados Unidos.
“Los deportes trascienden las fronteras y deseamos dar la bienvenida a participantes y aficionados de todo el mundo”, declaró el embajador estadounidense en Turquía.
Con el tema de documentación listo en suelo mexicano y Estados Unidos, la Selección de Irán tendrá su campamento base en Tijuana, México, durante el Mundial, pero disputará sus tres partidos de la fase de grupos en tierra estadounidense, dos en Los Ángeles y el otro en Seattle, por la Costa Oeste.
Cambio de sede para Irán
Inicialmente, estaba previsto que su campamento base estuviera también en Tucson, Arizona, pero se trasladó a México debido a la tensión entre Irán y Estados Unidos por la guerra en el Oriente Medio.
El presidente de la Federación Iraní de Fútbol había anunciado que sus jugadores ya habían entregado sus pasaportes en la embajada estadounidense en Turquía.
“Ayer (jueves) mantuve conversaciones con la FIFA sobre los visados estadounidenses. Se nos pidió entregar todos los pasaportes en la embajada de Estados Unidos en Ankara”, donde se encuentra concentrada la selección iraní, declaró Mehdi Taj.
“Creo que se expedirán todos los visados (estadounidenses) y que ya no habrá ningún problema al respecto”, agregó.
Calendario de Irán en Estados Unidos
- Fecha: Lunes, 15 de junio de 2026
- Estadio: Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) (Inglewood, California)
- Horario: 8:00 p.m. (hora colombiana)
- Fecha: Domingo 21 de junio de 2026
- Estadio: Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) (Inglewood, California)
- Horario: 2:00 p.m. (hora colombiana)
- Fecha: Viernes 26 de junio de 2026
- Estadio: Seattle Stadium (Lumen Field) (Seattle, Washington)
- Horario: 10:00 p.m. (hora colombiana)