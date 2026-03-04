“Da asco, no nos intenten meter los dedos a la boca”: Vicky Dávila habla de la polémica con el escolta de Jaime Luis Lacouture

Vicky Dávila, aspirante presidencial, habló con El Debate de SEMANA. En el marco de sus declaraciones con miras a la jornada electoral del 8 de marzo de 2026, en las que ella aspira a ganar la denominada Gran Consulta, la candidata se refirió al caso del escolta Luis Alfredo Acuña, quien protege a Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes.

El escolta llevaba consigo 145 millones de pesos en siete paquetes diferentes, con nombres de políticos de la región de La Guajira, y fue detenido por la Policía. Aparte, llevaba consigo material pedagógico respecto a cómo votar el 8 de marzo. Acuña quedó libre, le regresaron el dinero y, aparte, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, dijo que “curiosamente los policías están siendo acusados” de haber procedido de mala manera.

“Eso da asco. Siempre van a decir que la presunción de inocencia, y bueno..., la justicia dirá si es verdad o si no es verdad. Al margen de ese episodio como tal, es evidente, no nos intenten meter los dedos a la boca, es evidente que en las elecciones se alborota lo peor de la podredumbre de la clase politiquera en Colombia”, afirmó Dávila.

“Hay políticos buenos, hay políticos regulares y hay políticos muy malos, podridos, torcidos, que son capaces de hacer lo que sea en este ejercicio. Los conocí como periodista y los denuncié. Y en este ejercicio, pues obviamente uno sabe que está ahí y sabe que yo tengo el orgullo de decir que, aunque ese diablito decía acá, ‘Únete con este’, miraba y decía: ‘Es corrupto’. ‘Recibe platica ya’. No, porque no voy a violar los topes, porque no voy a incumplir la ley”, aseveró.

“Gente muy buena, comprometida Yo estoy en la Gran Consulta, de gente maravillosa, pero también al revés el sistema es una porquería nauseabunda. Claro que están comprando muchos votos, claro que hay plata de la mafia, claro que hay plata podrida de los criminales [que] se alían con criminales, con corruptos, con bandidos, no les importa porque al final muchos, no todos, muchos en la política hacen lo que sea con tal de ganar. Yo no apliqué esa norma porque yo quiero, el 9 de marzo, cuando pasen las elecciones, independiente[mente] del resultado, espero que podamos ganar la Gran Consulta por Colombia, que yo pueda volver a mirar, seguir mirando a mis hijos a los ojos, mirar a los colombianos de frente. Nunca van a tener de mi parte un acto de corrupción. Yo no soy torcida, no tengo precio, no le pongo precio a nadie, no imagino comprando algo para hacerme elegir”, afirmó Dávila.

Iván Cancino cuenta quién le “pidió el favor” de defender al escolta que llevaba material electoral y monto millonario

Al escolta de Jaime Luis Lacouture, detenido con millonario monto y material electoral, le regresaron la plata, lo dejaron libre y “curiosamente los policías están siendo acusados”

“Entonces, a mí me da risa cuando Petro sale [a decir] que va a recibir las denuncias y que yo no sé qué, y que las denuncias de la compra de votos. Por favor, ¿qué hizo él en eso? ¿Qué hizo? Lo denunciamos aquí, en SEMANA. Denunciamos todo lo que hicieron para llegar al poder, se unieron con los clanes políticos que tanto hoy critican. Fueron sus mejores amigos y han sido sus aliados en el gobierno, los llevaron al poder. Les debe, punto. Contratistas, les debe y les ha pagado. Y ahora salió hasta Pipe Tuluá, un narco extraditado, a decir que él también puso plata. Por favor, ¿a quién quiere engañar? Si usted ha sido el más sinvergüenza de los sinvergüenzas en este gobierno corrupto, entonces usted no tiene autoridad moral. Yo sí y por eso voy a ser presidenta de Colombia", acentuó Dávila.

Vea la entrevista completa con Vicky Dávila, aspirante presidencial:

A su turno, el abogado Iván Cancino dijo que transportar dinero y material electoral no es delito, al tiempo que confirmó que defendió al escolta porque le estaba haciendo un favor a Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes, quien en el pasado condecoró en el Congreso al letrado.

Al responder sobre quién lo contrató para defender al escolta, Cancino respondió, en Caracol Radio: “Jaime Luis. Pero no me contrató, porque no cobré. Me pidió el favor de defender a su escolta, a quien aprecia, e inmediatamente dije que sí. Ninguna remuneración porque muchas veces hago esos favores, no solo en este caso, sino en muchos”.

“Usted sabe que cuando yo asumo una defensa, una de las reglas generales que a veces admite excepción es guardar silencio. Así que oficialmente el señor Acuña Vega no ha dado ninguna versión a las autoridades”, dijo Cancino.

Respecto a la versión de Augusto Rodríguez, en el sentido de que ahora los culpables serían los policías, Cancino dijo: “Tendré que hablar ya con calma con mi cliente, preguntarle, pero esa no fue mi defensa desde ningún punto de vista. Solamente en el traslado del recurso de apelación que interpuso la Fiscalía dejé la constancia de algo que sí me pareció irregular, que es lo que narra el señor director de la UNP: que hacen una supuesta incautación, entran a una garita, no sé con qué fin, no quiero tampoco ser irrespetuoso, vuelven y reconstruyen una escena para que así salgan los videos y todas las cosas en los medios de comunicación. Eso se tendrá que aclarar, pero mi defensa fue muy clara. Se violaron las garantías de mi cliente al capturarlo y tenerlo 33 horas casi privado de la libertad sin someterlo a un juez. Y, lo segundo, que era imposible hablar de captura en flagrancia porque ni tener publicidad política pedagógica ni tener plata en efectivo es delito en Colombia”.

Las elecciones legislativas en Colombia tendrán lugar el 8 de marzo de 2026. En estos comicios se elegirá al nuevo Congreso de la República. Y también será la jornada para definir a los candidatos ganadores de las denominadas consultas, que son preaspirantes presidenciales que se medirán entre sí para elegir a uno solo de sus adeptos con miras a los comicios de mayo.

Entretanto, las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor (a) asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.