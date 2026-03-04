Al escolta de Jaime Luis Lacouture, detenido con millonario monto y material electoral, le regresaron la plata, lo dejaron libre y “curiosamente los policías están siendo acusados”

El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, se pronunció sobre el caso de la captura y posterior libertad de Luis Alfredo Acuña, escolta de Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes.

Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

“Nos sorprendió ayer la noticia, pues eso había ocurrido realmente antier, a las 10 de la mañana, en el departamento de La Guajira, la situación en la que fue detenido este vehículo con ese dinero y con la sorpresa de que teníamos una persona adscrita a la Unión Nacional de Protección, mediante la unión temporal que nos suministra personal, y que había sido encontrada en esta situación”, aseguró, inicialmente.

“Para nosotros, pues, es una situación molesta porque nos genera un daño reputacional. La Unidad Nacional de Protección tiene muchísimas situaciones difíciles que vivir cotidianamente y la audiencia es consciente de eso. Y una situación como esta en la que estas personas o a veces vehículos de la entidad se encuentren involucrados en hechos delictivos, pues no es nada agradable para la entidad. Y pues nos toca actuar”, agregó, en diálogo con Caracol Radio y La W.

Según dijo, él le pidió explicaciones a Jaime Luis Lacouture, integrante del Partido Conservador, pues es la persona protegida por ellos, para preguntarle qué hacía su escolta con material electoral y con 145 millones de pesos andando por La Guajira.

“Él nos dice que él sí había logrado hablar con su escolta. Y lo que le dijo la escolta es que él se había ido hacia la ciudad de Maicao para hacer una negociación y que le había pedido permiso para ir a entregar el vehículo. Que quería cambiar por un vehículo más nuevo y que iba a entregarlo junto con el dinero (...) una suerte de cambio, de permuta”.

“Pues yo le hice caer en cuenta que la entidad se sentía afectada porque le paga con dineros públicos el servicio de esa escolta para que esté protegiendo a la persona. Y la persona no puede sencillamente darle permiso para que no trabaje; debe hacerlo la unión temporal y la Unidad Nacional de Protección debe quedar enterada para poner el reemplazo, porque nosotros tenemos que tener la certeza de que lo están protegiendo. Entonces dijo que eso era cosa de la Unidad Nacional de Protección y cosa interna nuestra, pero que sencillamente él lo autorizó, le dio permiso, cosa que es irregular”, agregó el director de la UNP.

Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección Foto: vJUAN CARLOS SIERRA PARDO

“El doctor Lacouture vive allí en Villanueva, tiene su familia allá, y entonces el vehículo fue a Maicao. Luego de pasar el retén de la Policía, la Policía no le encontró sino unos tarjetones pedagógicos con los cuales se explica cómo debe votar la persona. La Policía lo dejó pasar, pero unos kilómetros más adelante tuvo un problema porque necesitó tanquear gasolina en una bomba, y le echaron gasolina revuelta con agua, fue lo que me dijo. Y el carro después no le prendió. Entonces llamó a una grúa por intermedio de un amigo y la grúa vino y recogió el carro.

Y entonces se devolvieron unos kilómetros para buscar el municipio más cercano y volvieron a pasar por el retén, pero en esta oportunidad el vehículo iba sobre una grúa de cama baja, tengo entendido. A la Policía se le hizo raro y entonces volvió a requisar el vehículo. En esta oportunidad encontraron en la maleta del señor unos fajos, unos paquetes, siete, con dinero”, agregó el director de la UNP.

“Lacouture nos dice que su escolta le contó que los policías fueron bajando las bolsas del dinero y luego las acopiaron y las pusieron en el punto de control. Que luego llegó un oficial de la Policía, que seguramente había sido llamado, y el señor oficial ordenó que, luego de mirarlo, le pusieran unos nombres con el bolígrafo a las bolsas. Eso fue lo que me dijo. Y luego ordenó que las subieran de nuevo al carro que estaba sobre la grúa y que luego hicieran, digamos, como el simulacro de que se estaba volviendo a hacer la operación, pero esta vez haciendo una filmación con los teléfonos celulares. Entonces, dice que fue una especie de montaje”, agregó Rodríguez, en la referida entrevista con la emisora.

“Aquí vemos que, curiosamente, los policías están siendo acusados. Y pues eso tiene que dilucidarlo la Fiscalía, por lo que volvemos a decir que la Fiscalía debe operar. Aquí están diciendo que los policías fueron los que marcaron los sobres con los nombres —me entero posteriormente— de los políticos hacia los cuales iban destinados los diferentes paquetes. Es decir, personas que tienen que ver con el tema político en La Guajira. El mismo señor me dice que fueron los policías, eso es una cosa que él dice; yo respeto su versión, no soy quién para juzgarlo, pero…”, dudó el director de la UNP.

El escolta del secretario de la cámara de representantes, José Luis Lacouture, cuando fue detenido, junto al conductor de una grúa, en La Guajira Foto: Suministrada (API)

Iván Cancino, abogado del escolta, confirmó en la misma emisora que él asumió el caso por pedido de Jaime Luis Lacouture. “Usted sabe que cuando yo asumo una defensa, una de las reglas generales —que a veces admite excepción— es guardar silencio. Así que oficialmente el señor Acuña Vega no ha dado ninguna versión a las autoridades”.

Respecto a la versión de Augusto Rodríguez, en el sentido en que ahora los culpables fueron los policías, Cancino dijo: “Tendré que hablar ya con calma con mi cliente, preguntarle, pero esa no fue mi defensa desde ningún punto de vista. Solamente en el traslado del recurso de apelación que interpuso la Fiscalía dejé la constancia de algo que sí me pareció irregular, que es lo que narra el señor director de la UNP: que hacen una supuesta incautación, entran a una garita, no sé con qué fin —no quiero tampoco ser irrespetuoso—, vuelven y reconstruyen una escena para que así salgan los videos y todas las cosas en los medios de comunicación. Eso se tendrá que aclarar, pero mi defensa fue muy clara. Se violaron las garantías de mi cliente al capturarlo y tenerlo casi 33 horas privado de la libertad sin someterlo a un juez. Y, lo segundo, que era imposible hablar de captura en flagrancia porque ni tener publicidad política pedagógica ni tener plata en efectivo es delito en Colombia”.

“La Fiscalía le cambió el delito, también cosa muy rara, porque lo capturan por uno; después, cuando se dan cuenta de muchas fallas, se lo modifican, pero no son capaces, porque no pueden, no tienen cómo demostrar el supuesto origen ilícito de la suma. No se nos olvide que quien tiene que probar la ilicitud del dinero es la autoridad, la Policía y la Fiscalía. Mi cliente no tiene por qué en este momento dar ninguna explicación sobre ese dinero. Tan es así que la señora juez de garantías no solo decreta ilegal la captura, sino que además devuelve el dinero. Y este procedimiento estuvo tan mal hecho que capturan también al señor que conduce la grúa, que solo estaba haciendo un trabajo de recoger un vehículo varado. Eso demuestra la precariedad de la investigación y el afán de obtener un resultado a la brava”, señaló Cancino.

“Lo capturan en flagrancia supuestamente por un delito de omisión de declaración de bienes. Ese delito, como tiene pena menor a cuatro años, no ameritaba ni siquiera que lo mantuvieran privado de la libertad, pero de una manera que tendrán que explicar lo mantienen 32 horas sin presentarlo a un juez y en la audiencia ya se lo cambian a lavado y le meten los verbos de custodia y transporte. No presentaron en la audiencia ninguna relación de ese dinero con ninguna actividad ilícita. No existe ni va a existir. De tal manera que yo creo que es bien complicado que todavía, a estas alturas, el simple hecho de llevar dinero en efectivo per se sea considerado delito. Yo entiendo la suspicacia, el momento del país, pero afortunadamente para eso existen también el derecho y las garantías procesales”, agregó.

“Yo creo que ahí falta mucha capacitación o era el afán de dar un positivo para que los ascendieran. No, no tengo la más mínima idea. Eso se sabrá más adelante. Lo segundo es que lo capturan en supuesta flagrancia, ¿de qué? Llevar dinero en efectivo no es delito. Y si le van a meter el lavado por transportar o custodiar, ¿cuál es el origen ilícito del delito? No hubo absolutamente ninguna manera de demostrarlo”, agregó el abogado.

Iván Cancino, abogado colombiano Foto: LESLY SÁNCHEZ-semana

Al responder a quién lo contrató para defender al escolta, Cancino respondió: “Jaime Luis. Pero no me contrató, porque no cobré. Me pidió el favor de defender a su escolta, a quien aprecia, e inmediatamente dije que sí. Ninguna remuneración, porque muchas veces hago esos favores, no solo en este caso, sino en muchos”.

Las elecciones legislativas en Colombia tendrán lugar el 8 de marzo de 2026. En estos comicios se elegirá al nuevo Congreso de la República. También será la jornada para definir a los candidatos ganadores de las denominadas consultas, que son preaspirantes presidenciales que se medirán entre sí para elegir a uno solo de sus adeptos con miras a los comicios de mayo.

Entretanto, las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor (a) asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.