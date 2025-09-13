El nuevo corazón de Montería: así será este lujoso centro comercial al norte de la ciudad

En el corazón de Montería nace un proyecto que redefine el futuro de la ciudad y de la Región Caribe: EVERGREEN MALL. Más que un centro comercial, es un concepto de vida que integra sostenibilidad, exclusividad y experiencias únicas.

Con más de 10.000 metros cuadrados de zonas verdes, una ciclorruta de 566 metros y espacios para gastronomía, entretenimiento y moda, EVERGREEN MALL, ubicado en la calle 78 # 6 – 999 (Sevilla Campestre), será el nuevo ícono de inversión y desarrollo en Córdoba. Su apertura está proyectada para finales de 2026.

¿Por qué EVERGREEN MALL es un proyecto único en Montería y en el Caribe?

KAREN RODRÍGUEZ: EVERGREEN MALL es el proyecto más exclusivo y visionario de Montería. Para inversionistas, representa una oportunidad segura, gracias a sus locales de doble altura (6,40 metros libres), terrazas privadas, rentabilidad proyectada y precios de lanzamiento. Para los visitantes será un espacio de experiencias con gastronomía, entretenimiento, comercio y más de 10.000 metros cuadrados de áreas verdes que integran naturaleza, sostenibilidad y confort en un solo lugar.

Para los visitantes será un espacio de experiencias con gastronomía, entretenimiento, comercio y más de 10.000 metros cuadrados de áreas verdes que integran naturaleza, sostenibilidad y confort en un solo lugar. | Foto: Cortesía EVERGREEN

¿Por qué invertir en EVERGREEN MALL representa una oportunidad estratégica?

K.R.: Porque combina rentabilidad y sostenibilidad: locales desde 16,7 hasta 1.500 metros cuadrados, con ROI proyectado a 6,5 años y rentabilidad estimada del 15 al 18 por ciento E.A. Cuenta con precios de lanzamiento y un modelo diseñado para atraer inversión nacional e internacional, ofreciendo seguridad y crecimiento a mediano plazo.

¿Cómo aporta este proyecto al desarrollo de Montería y de Córdoba?

K.R.: EVERGREEN MALL impulsa la economía al generar empleo, atraer inversión y ofrecer un nuevo polo de desarrollo comercial y turístico. Su ubicación estratégica en el cono norte, hacia donde Montería crece urbanísticamente, lo convierte en epicentro de proyección. Además, estamos a solo ocho minutos del Aeropuerto Los Garzones, que pronto será internacional con vuelos directos a Panamá, lo cual fortalece la conexión global y el turismo de negocios.

La apertura de EVERGREEN está proyectada para finales de 2026. | Foto: Cortesía EVERGREEN

¿Qué beneficios encuentran las marcas e inversionistas que apuestan por EVERGREEN MALL?

K.R.: Además de exclusividad y sostenibilidad, las marcas que se instalen cuentan con incentivos tributarios ofrecidos por la administración municipal en ICA y predial. Estamos buscando traer marcas que aún no hacen presencia en Montería, innovadoras y de calidad, coherentes con nuestro proyecto diferenciador. Nuestra misión es trabajar cada día para ofrecer lo mejor a quienes visiten EVERGREEN MALL, un lugar donde convergen experiencias, negocios de clase mundial y la mejor oferta comercial de la región.

EVERGREEN tendrá locales desde 16,7 hasta 1.500 metros cuadrados. | Foto: Cortesía EVERGREEN

¿Cuál es su mensaje para los inversionistas que apuestan por proyectos seguros y con visión de futuro?

K.R.: Invertir en EVERGREEN MALL es apostar por el futuro de Montería y de la Región Caribe. Más que un centro comercial, es un ecosistema que combina experiencia, sostenibilidad, exclusividad y rentabilidad. Una oportunidad única de ser parte del proyecto que marcará un antes y un después en Córdoba.