Vacantes de empleo en Manizales: así puede postularse a las ofertas activas

Manizales se consolida como un punto clave para el empleo en Colombia gracias a su ubicación estratégica en el corazón del Eje Cafetero y la Cordillera Central de los Andes, lo que impulsa su desarrollo económico y la conexión con otras regiones del país. Este dinamismo se refleja en la apertura de nuevas oportunidades laborales para quienes buscan trabajo en la ciudad.

Actualmente, hay más de 14.000 ofertas disponibles en la capital de Caldas, aumentando las opciones para personas interesadas en vincularse al mercado laboral formal.

¿Cuáles son los cargos disponibles?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ventas, administración, logística, salud, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Cajero/a 6 horas

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

En este rol, su misión será facilitar el proceso de cobro y registrar cada transacción de manera precisa y eficiente, asegurando que los clientes tengan una experiencia de compra excepcional.

Responsabilidades:

Realizar el registro de productos y servicios en el sistema de cajas.

Verificar la descripción y valor de cada producto.

Recaudar pagos mediante varios métodos establecidos.

Proporcionar una experiencia de compra de calidad.

¡Aplique acá!

Asesor comercial de mostrador

Empresa: Pinturas y Yesos S.A.S

Salario: A convenir

Como asesor comercial de mostrador, será una pieza clave en el equipo, trabajando directamente en el punto de venta para asegurar la satisfacción del cliente.

Responsabilidades:

Atender a los clientes en el mostrador de manera profesional y cortés.

Asesorar a los clientes sobre los productos y servicios disponibles.

Gestionar transacciones de ventas y realizar el seguimiento postventa.

Mantener actualizado el inventario del mostrador y reportar necesidades de stock.

Colaborar con el equipo para alcanzar los objetivos de ventas establecidos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como asesor comercial de mostrador o cargos similares.

Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo.

Conocimientos básicos en manejo de inventario y caja registradora.

¡Aplique acá!

Así está el mercado laboral en Colombia: vacantes activas en distintos sectores

Auxiliar de mantenimiento locativo - Medio tiempo

Empresa: ALGESTA

Salario: A convenir

Se busca un candidato apasionado por el mantenimiento que contribuya a la experiencia positiva de los usuarios a través de un mantenimiento preventivo y correctivo eficiente.

Responsabilidades:

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones.

Asegurar el funcionamiento adecuado de sistemas eléctricos y de plomería.

Realizar labores de pintura y reparación de infraestructura.

Colaborar con el equipo para planificar y ejecutar mejoras locativas.

Requerimientos:

Experiencia previa como auxiliar o técnico de mantenimiento.

Conocimientos en mantenimiento preventivo y correctivo.

Habilidad para trabajar en equipo y resolver problemas de manera eficiente.

Conocimientos básicos en instalaciones eléctricas y de plomería.

¡Aplique acá!

Bacteriólogo (a)

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

En este rol, será clave para asegurar la precisión y eficiencia en el análisis de muestras, lo que impacta directamente en la salud pública y el bienestar de la comunidad.

Responsabilidades:

Realizar análisis de muestras clínicas para la detección de microorganismos.

Interpretar y reportar resultados de pruebas microbiológicas.

Asegurar el cumplimiento de protocolos de seguridad y calidad en el laboratorio.

Colaborar con el equipo para mejorar los procesos de análisis y diagnóstico.

Requerimientos:

Título profesional en Bacteriología.

Experiencia mínima de 1 año en laboratorio clínico.

Tarjeta profesional y Registro ReTHUS.

¡Aplique acá!

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