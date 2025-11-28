Gustavo Petro enlista cuatro puntos sobre la vida de Verónica Alcocer en Suecia: “No vive sabroso”

El presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente a la vida en Suecia de Verónica Alcocer y esgrimió cuatro puntos sobre esa situación que ha sido objeto de controversia.

“1) Verónica no vive en lujo, vive en 40 m2 y allí está mi hija menor.

2) No vive sabroso, ninguna madre vive sabroso cuando se le impide viajar para ver a sus hijas por decisión de un gobierno extranjero.

3) Lo que se conoció de créditos es que solo hay uno con garantía de tres veces el valor del crédito y que pagan puntualmente, sin romper ninguna norma legal, ni del banco. Son clientes de él desde hace décadas y no tiene nada que ver ni conmigo, ni con la persona que usted critica, ni con mis hijos.

4) La persecución a mi hija menor de edad por periodistas suecos, no es legal en Suecia y es impulsada solo por la persecución que yo mismo experimento como presidente de Colombia".

El primer mandatario respondió así a una publicación de la jefe de video de SEMANA, la periodista Juanita Gómez, que contaba cómo Verónica Alcocer vive en Suecia como “la heredera del trono, y sin dar ninguna explicación”.

Gómez recuerda como el diario The Expressen publicó detalles de lo que sería una estadía de lujos de la primera dama,Verónica Alcocer.

El diario sueco reveló un video de la primera dama en las calles de Estocolmo en el que se le con una chaqueta de una reconocida marca de modas y al lado de una joven a la que le cubren el rostro. Pero lo que más llamó la atención fue la compañía de Manuel Grau Pujadas, un empresario catalán que obtuvo la nacional colombiana en un tiempo exprés.

“Allá, al otro lado del charcho Verónica vive sabroso y en silencio”, sostuvo Gómez.

No es la primera vez que el presidente se refiere a la situación de la primera dama en el extranjero. Hace unos días, cuando el artículo del diario sueco se hizo público, escribió otro trino en el que también dijo que Verónica no es residente en Suecia y fue allí a hacer un curso en inglés intensivo allí. “Es ciudadana europea y tiene derechos como cualquier ciudadano europeo incluso a su intimidad violada. Puede trabajar en Europa si quiere”.

Manuel Grau y Verónica Alcocer en Estocolmo. | Foto: Pantallazo Diario ‘Expressen’.

El primer mandatario se refirió a su inclusión en la lista Clinton que calificó como “arbitraria y grosera”, pero aclaró que esto no le quita sus derechos.

“Lo que han logrado con ella es que no pueda ver a sus hijas. Trump, para atemorizarme, rompió la unidad entre una madre y sus hijas que son mis hijas. Lo ha hecho con miles de familias latinoamericanas en los EEUU”.

Justamente en ese nuevo video de la publicación fue polémico que, pese a que estaba distorsionado en el video el rostro, era claro que la primera dama estaba en compañía de su hija menor de edad.