Gustavo Petro habla del video de Verónica Alcocer y su hija en Estocolmo: “Fue seguida desde Colombia”

El presidente Gustavo Petro se refirió este miércoles, 26 de noviembre, a una grabación captada por el diario Expressen, en Estocolmo, donde fue vista su esposa, Verónica Alcocer, junto a una de sus hijas y el polémico catalán, Manuel Grau.

En una publicación en la red social X, encabezada con la pregunta: “¿Qué pasó en Estocolmo con mi familia?“, el mandatario contó su versión sobre el video que ha generado revuelo entre la opinión pública.

Petro aseguró que envió a Suecia a su hija menor para que compartiera con Alcocer, quien estaría radicada en esa región luego de su separación: “Envié a mi hija Antonella, acompañada, para visitara a su mamá hace dos días”.

La información que tiene en su poder el jefe de Estado daría cuenta que la menor de edad habría sido seguida desde Colombia por su itinerario: “En el aeropuerto donde llegó, comenzaron a seguirla”.

Él aclaró que, contrario a las versiones que circulan en internet, Verónica y sus acompañantes no estaban saliendo de una tienda de lujo, sino del sitio donde está hospedada la adolescente.

“En los videos que grabaron los periodistas suecos, aparece mi hija, menor de edad. No salían de una tienda de lujo, salían donde se aloja mi hija menor que recién acaba de llegar de Bogotá”, dijo el presidente.

Gustavo Petro concluyó que esto sería una demostración de la aparente presión que estarían sufriendo sus allegados: “Así va la persecución a mi familia, hasta a menores de edad, en un país democrático”.

No es la primera vez que el primer mandatario se refiere a la situación de su esposa, radicada en Estocolmo, y responde a las críticas por la vida que estaría llevando en esa ciudad.

“Verónica Alcocer no deriva ingresos públicos. Vive, por ahora, en 40 m2 arrendados. No es residente en Suecia, hizo un curso en inglés intensivo allí. Es ciudadana europea y tiene derechos, como cualquier ciudadano europeo, incluso a su intimidad violada”, mencionó.

Verónica Alcocer junto a Manuel Grau | Foto: EXPRESSEN/ X@Expressen