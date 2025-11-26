Suscribirse

Política

Gustavo Petro habla del video de Verónica Alcocer y su hija en Estocolmo: “Fue seguida desde Colombia”

El presidente se pronunció tras la nueva controversia que involucra a su familia en Europa.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
26 de noviembre de 2025, 11:36 p. m.
Gustavo Petro habla de video publicado por Expressen, donde se ve a su exesposa, Verónica Alcocer en Estocolmo.
Gustavo Petro habla de video publicado por Expressen, donde se ve a su exesposa, Verónica Alcocer en Estocolmo. | Foto: Presidencia/fragmento de video publicado por Expressen.

El presidente Gustavo Petro se refirió este miércoles, 26 de noviembre, a una grabación captada por el diario Expressen, en Estocolmo, donde fue vista su esposa, Verónica Alcocer, junto a una de sus hijas y el polémico catalán, Manuel Grau.

En una publicación en la red social X, encabezada con la pregunta: “¿Qué pasó en Estocolmo con mi familia?“, el mandatario contó su versión sobre el video que ha generado revuelo entre la opinión pública.

Petro aseguró que envió a Suecia a su hija menor para que compartiera con Alcocer, quien estaría radicada en esa región luego de su separación: “Envié a mi hija Antonella, acompañada, para visitara a su mamá hace dos días”.

Contexto: Santiago Uribe, “el clítoris”, una rectificación, Calarcá y ni una palabra de Verónica: los temas que ocuparon a Gustavo Petro en el consejo de ministros

La información que tiene en su poder el jefe de Estado daría cuenta que la menor de edad habría sido seguida desde Colombia por su itinerario: “En el aeropuerto donde llegó, comenzaron a seguirla”.

Él aclaró que, contrario a las versiones que circulan en internet, Verónica y sus acompañantes no estaban saliendo de una tienda de lujo, sino del sitio donde está hospedada la adolescente.

“En los videos que grabaron los periodistas suecos, aparece mi hija, menor de edad. No salían de una tienda de lujo, salían donde se aloja mi hija menor que recién acaba de llegar de Bogotá”, dijo el presidente.

Contexto: Diario ‘Expressen’ revela video de Verónica Alcocer de compras en Estocolmo, junto al polémico empresario catalán Manuel Grau

Gustavo Petro concluyó que esto sería una demostración de la aparente presión que estarían sufriendo sus allegados: “Así va la persecución a mi familia, hasta a menores de edad, en un país democrático”.

No es la primera vez que el primer mandatario se refiere a la situación de su esposa, radicada en Estocolmo, y responde a las críticas por la vida que estaría llevando en esa ciudad.

Verónica Alcocer no deriva ingresos públicos. Vive, por ahora, en 40 m2 arrendados. No es residente en Suecia, hizo un curso en inglés intensivo allí. Es ciudadana europea y tiene derechos, como cualquier ciudadano europeo, incluso a su intimidad violada”, mencionó.

Verónica Alcocer junto a Manuel Grau
Verónica Alcocer junto a Manuel Grau | Foto: EXPRESSEN/ X@Expressen

Refiriéndose a ella, detalló: “Puede trabajar en Europa, si quiere. Su inclusión en la Ofac, arbitraria y grosera, hecha por el gobierno de Trump, no le impide ese derecho. Lo que han logrado con ella es que no pueda ver a sus hijas. Trump, para atemorizarme, rompió la unidad entre una madre y sus hijas que son mis hijas”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bolillo Gómez respondió a la decisión que tomó Bukele sobre su futuro en El Salvador: habló claro

2. Gustavo Petro habla del video de Verónica Alcocer y su hija en Estocolmo: “Fue seguida desde Colombia”

3. Habla Luis Fernando Velasco, exministro de Petro, nuevo llamado a imputación por escándalo de la UNGRD: “Entregaré todo el material probatorio”

4. País del Caribe sorprende y autoriza a Estados Unidos a usar dos de sus aeropuertos para operación militar

5. La dura carta con la que le piden a Petro retirar el proyecto de ley de sometimiento que había radicado Montealegre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroVerónica Alcócer

Noticias Destacadas

Gustavo Petro habla de video publicado por Expressen, donde se ve a su exesposa, Verónica Alcocer en Estocolmo.

Gustavo Petro habla del video de Verónica Alcocer y su hija en Estocolmo: “Fue seguida desde Colombia”

Redacción Semana
LUIS FERNANDO VELASCO Ministro del Interior

Habla Luis Fernando Velasco, exministro de Petro, nuevo llamado a imputación por escándalo de la UNGRD: “Entregaré todo el material probatorio”

Redacción Semana
.

La dura carta con la que le piden a Petro retirar el proyecto de ley de sometimiento que había radicado Montealegre

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.