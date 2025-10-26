El presidente Petro vuelve a referirse a Verónica Alcocer y su relación de pareja: “Lo que pase en mi corazón es asunto mío”

Desde diferentes sectores políticos han lanzado fuertes cuestionamientos al presidente de la República, Gustavo Petro, luego de que reveló este sábado que su relación sentimental con Verónica Alcocer terminó.

"Verónica Alcocer está separada de mí hace años“, señaló el jefe de Estado en un extenso mensaje publicado este sábado, 25 de octubre, donde también la defendió tras ser incluida en la denominada lista Clinton.

”La perjudican gratuitamente, ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos, es su estrategia electoral”, manifestó el mandatario colombiano.

Estas declaraciones abrieron la puerta para que desde diferentes sectores políticos le pidieran una explicación a Gustavo Petro por la presencia de Verónica Alcocer en algunos eventos de gobierno este año.

La precandidata presidencial Vicky Dávila, por ejemplo, le pidió a Petro aclarar las funciones que tiene en el gobierno Verónica Alcocer y le recordó que hizo parte de la delegación del país en los Juegos Olímpicos y la visita al Papa.

“Petro, le pregunto, ¿por qué estuvo Verónica en los Juegos Olímpicos con usted en la comitiva oficial, o en Dubái, o las visitas al papa? Entonces los colombianos pagamos esos viajes y viáticos a una ‘amiga’ suya, no a la primera dama, como la han presentado en delegaciones oficiales”, señaló.

El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, también se metió en el tema y aseguró que “es falso que Petro y Veronica Alcocer se hayan ‘separado hace años’. En la declaración de conflictos de interés del 1 de noviembre de 2024 Petro declaró que era su cónyuge".

Como estos mensajes se han visto más a través de las redes sociales, donde el presidente Petro decidió contestarle al periodista Fernán Martínez, quien escribió en su cuenta de X: “Lo de engañar pasando por esposa a alguien que no lo es realmente para obtener beneficias de dineros públicos es estafa y corrupción”.

Ante esto, Petro respondió: “Verónica cuida a mis hijas en el tiempo que no me queda. Ni un solo peso público ha salido para ella desde que estoy separado físicamente, aunque el vínculo legal aún no se ha roto”.

Verónica cuida a mis hijas en el tiempo que no me queda. Ni un solo peso público ha salido para ella desde que estoy separado físicamente, aunque el vínculo legal aún no se ha roto. Ella cumple sus deberes como mamá que le agradezco mucho. Su actividad sobre la reconciliación… https://t.co/59ACQZ7IWr — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 26, 2025