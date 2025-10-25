Suscribirse

Confidenciales

Tras confesión de Petro sobre Verónica Alcocer, Vicky Dávila le pide aclarar las funciones que tiene en su Gobierno

La precandidata presidencial cuestionó el papel que desempeña Alcocer en el Gobierno, dado que se encuentra “separada” del presidente.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
25 de octubre de 2025, 5:26 p. m.
La precandidata Vicky Dávila le pidió explicaciones al presidente Gustavo Petro sobre el papel de Verónica Alcocer en su gobierno.
La precandidata Vicky Dávila le pidió explicaciones al presidente Gustavo Petro sobre el papel de Verónica Alcocer en su gobierno. | Foto: Semana/Presidencia/Presidencia

Vicky Dávila, una de las aspirantes a la Casa de Nariño, cuestionó al presidente Gustavo Petro por afirmar que “está separado de Verónica Alcocer desde hace años”, mientras ella continúa participando en eventos y viajes oficiales en calidad de primera dama.

“Petro dice, ‘Verónica Alcocer está separada de mí hace años’. Petro, le pregunto, ¿por qué estuvo Verónica en los Juegos Olímpicos con usted en la comitiva oficial, o en Dubái, o las visitas al papa? Entonces los colombianos pagamos esos viajes y viáticos a una ‘amiga’ suya, no a la primera dama, como la han presentado en delegaciones oficiales”, señaló Dávila.

Contexto: Gustavo Petro se confiesa sobre Verónica Alcocer tras haber sido incluidos en la lista Clinton: “Hace años”

También, puso en duda de qué vive Alcocer, dado que no tendría un trabajo formal y, según el propio Petro, ya no mantiene una relación con él.

“¿De qué vive Verónica Alcocer, si no trabaja y está separada de usted hace años, aunque funge de primera dama”, agregó Vicky Dávila.

Minutos más tarde, compartió otra publicación en la que cuestionó al presidente Petro sobre el motivo por el cual Verónica Alcocer habría asistido a la cárcel La Picota, en representación de la Presidencia, sí, según él mismo, están separados “desde hace años”.

“Petro, si usted está separado de Verónica Alcocer, como dice, ‘hace años’, entonces ella qué fue a hacer en nombre de la presidencia a La Picota, como lo denuncié el 4 de septiembre”, expresó Vicky en una nueva publicación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Predicciones de Walter Mercado para el fin de semana del 25 y 26 de octubre; advirtió a cada signo

2. “No me siento capaz de volverlo a intentar”: el desgarrador video de Lady Tabares que conmueve al país

3. Muere famoso domador de cobras en India tras ser mordido por una serpiente: el momento quedó grabado en video

4. “El Ejército protegiendo narcotraficantes”: la fuerte reacción del exdirector del CTI al escándalo del general Federico Mejía

5. Gustavo Petro se confiesa sobre Verónica Alcocer tras haber sido incluidos en la lista Clinton: “Hace años”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Vicky DávilaGustavo PetroVerónica Alcócer

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.