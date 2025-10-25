Tras confesión de Petro sobre Verónica Alcocer, Vicky Dávila le pide aclarar las funciones que tiene en su Gobierno

Vicky Dávila, una de las aspirantes a la Casa de Nariño, cuestionó al presidente Gustavo Petro por afirmar que “está separado de Verónica Alcocer desde hace años”, mientras ella continúa participando en eventos y viajes oficiales en calidad de primera dama.

“Petro dice, ‘Verónica Alcocer está separada de mí hace años’. Petro, le pregunto, ¿por qué estuvo Verónica en los Juegos Olímpicos con usted en la comitiva oficial, o en Dubái, o las visitas al papa? Entonces los colombianos pagamos esos viajes y viáticos a una ‘amiga’ suya, no a la primera dama, como la han presentado en delegaciones oficiales”, señaló Dávila.

También, puso en duda de qué vive Alcocer, dado que no tendría un trabajo formal y, según el propio Petro, ya no mantiene una relación con él.

“¿De qué vive Verónica Alcocer, si no trabaja y está separada de usted hace años, aunque funge de primera dama”, agregó Vicky Dávila.

Minutos más tarde, compartió otra publicación en la que cuestionó al presidente Petro sobre el motivo por el cual Verónica Alcocer habría asistido a la cárcel La Picota, en representación de la Presidencia, sí, según él mismo, están separados “desde hace años”.

“Petro, si usted está separado de Verónica Alcocer, como dice, ‘hace años’, entonces ella qué fue a hacer en nombre de la presidencia a La Picota, como lo denuncié el 4 de septiembre”, expresó Vicky en una nueva publicación.