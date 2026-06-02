Una serie de mensajes publicados en el grupo de WhatsApp: Garajes de Cali, que cuenta con más de 500 integrantes, encendió las alarmas sobre un posible escenario de violencia poselectoral en Cali. El exconcejal de la ciudad, Juan Martín Bravo Castaño, presentó el 1.º de junio de 2026 una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presunta instigación a delinquir, incitación a la violencia y promoción de alteraciones del orden público.

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Entre las expresiones denunciadas se encuentran mensajes como: “Me voy al tránsito de Salomia y le tiro unas cuantas molotov pa’ que se prenda esa mierda”, “Guarden munición pa’ la guerra, menores”, “Lo mejor que podemos hacer es tumbar el tránsito”, “Aprovechen para tumbar fotomultas”, “Si gana Abelardo, me tomo dos pepas, me fumo un bareto y salgo a formar desorden” y “Donde Abelardo gane, se forma el desorden”.

Mensajes de un posible estallido social en Cali si gana Abelardo de la Espriella Foto: cortesía

Mensajes de un posible estallido social en Cali si gana Abelardo de la Espriella Foto: cortesía

Los mensajes, según la denuncia, fueron enviados en el contexto de las elecciones a la Presidencia de la República.

La denuncia señala cuatro números telefónicos específicos, tres con indicativo colombiano (+57) y uno con indicativo español (+34), y solicita a la Fiscalía que adelante labores de policía judicial para identificar plenamente a sus titulares. Igualmente, pide que se requiera a WhatsApp y a Meta Platforms Inc. la preservación de la información del grupo con fines investigativos.

Entre los anexos presentados figura una imagen en la que una persona exhibe lo que aparenta ser un arma de fuego, elemento que el denunciante considera relevante para la valoración integral de los hechos. Bravo Castaño también aportó capturas de pantalla de las conversaciones y el enlace público del grupo.

En declaraciones al medio, Bravo Castaño advirtió que el riesgo de disturbios poselectorales no es menor y señaló la narrativa del presidente Gustavo Petro como un factor agravante: “Si el presidente, que evidentemente tiene un candidato político, no reconoce los resultados y dice que hubo un robo, todos sus seguidores van a salir replicando ese mensaje”, afirmó el exconcejal. “Ya pasó un estallido social en 2021 y creo que puede volver a suceder”.

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El denunciante también manifestó formalmente ante la Fiscalía que, en caso de recibir amenazas, intimidaciones o agresiones como consecuencia de esta denuncia, responsabiliza directamente a quienes resulten identificados como autores, promotores o facilitadores de las conductas aquí descritas. Asimismo, indicó que espera recibir el número de radicado para hacerlo público.

Frente a este posible escenario, el alcalde de Cali se pronunció el pasado 31 de mayo, en plena jornada electoral. “No vamos a permitir bloqueos en la ciudad”, afirmó.