Pese a tormenta política por cambios en el gabinete en Cali, alcalde Alejandro Eder respaldaría a gerente de Emcali, Roger Mina

Los rumores de la supuesta salida del funcionario corresponderían a presiones políticas externas para que el mandatario acceda a algunas pretensiones.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 3:47 p. m.
Alejandro Eder, alcalde de Cali; Roger Mina, gerente general de Emcali
Alejandro Eder, alcalde de Cali; Roger Mina, gerente general de Emcali

Luego de los cambios anunciados este martes por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en varias piezas importantes de su gabinete, en la capital del Valle se desató una tormenta política y una ola de especulaciones.

SEMANA conoció de fuentes cercanas al mandatario que las salidas del secretario de Seguridad, Jairo García; de Movilidad, Gustavo Orozco; Secretaría Privada, Jocelyn Carrillo; y Comunicaciones, Ossiel Villada, responden a una estrategia de choque para hacerle frente a la baja popularidad del mandatario, quien, según las últimas encuestas, no supera el 19 por ciento de aprobación.

Este medio también pudo constatar que, por ahora, no se tienen contemplados más cambios en el gabinete. Esto dejaría sin piso los rumores que situaban al gerente de Emcali, Roger Mina, como una de las fichas que dejarían su cargo.

Fuentes cercanas al alcalde le comunicaron a SEMANA que el mandatario se ha mostrado muy solidario con la suspensión por tres meses al funcionario por parte de la Procuraduría, porque considera que esa medida responde a presiones políticas y no a errores o irregularidades en su gestión.

Eder ve a Mina, según las fuentes consultadas, como una de sus fichas más importantes, pues fue el gerente de Emcali quien desmontó el entramado político y empresarial que operó el alumbrado público por más de 25 años. Esta acción le devolvió a la ciudad la potestad de decidir sobre sus recursos públicos.

Por lo tanto, no estaría en los planes del mandatario local un cambio de rumbo en Emcali, ya que considera que la gestión de cambio y transformación ha sido positiva.

