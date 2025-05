Caso Sofía Delgado podría tomar rumbo inesperado; hablan de otro presunto involucrado: “Tiene que dar unas explicaciones”

El 29 de septiembre de 2024, para una familia del corregimiento de Villagorgona, municipio de Candelaria, en el Valle del Cauca, el mundo se le vino al piso. Ese día, la pequeña de la casa, Sofía Delgado, fue asesinada por un sujeto identificado como Brayan Campo, quien recientemente fue condenado a 58 años y tres meses de cárcel.

Este individuo mató a la menor en un local en el que comercializaba alimento para gatos y perros. Luego, cogió el cuerpo de Sofía, lo metió en un costal y lo abandonó en un cañaduzal en la vía Candelaria-Florida.

Ahora, tras conocerse la condena a Campo, el abogado de la familia de Sofía Delgado, Mario Iguarán, destacó en Noticias Caracol que “en la historia judicial de Colombia no se había dado una pena de esa magnitud”.

Y fue más allá. El jurista advirtió que no se descarta que, además de Campo, otra persona podría estar involucrada en este caso. Se trata de Evelyn Rodas, la pareja del feminicida.

“No descansaremos hasta que se sepa toda la verdad, porque muchos consideramos, y eso lo hemos pedido a la Fiscalía y sé que la Fiscalía está en eso, es que creemos que puede haber otra persona involucrada en ello. De una vez hay que decirlo, la compañera de este sujeto. Yo creo que ella tiene que dar unas explicaciones y sobre eso vamos a seguir trabajando”, resaltó el abogado Iguarán en el noticiero citado anteriormente.

Vale recordar que, cuando Campo fue capturado por las autoridades, también detuvieron a Rodas. Sin embargo, ante la falta de pruebas, fue puesta en libertad horas después.

La mujer se mostró muy angustiada por lo que pueda pasarle. | Foto: Redes sociales

De hecho, Campo ha dicho a la justicia que Rodas, supuestamente, nada tuvo que ver con este atroz crimen.

Sin embargo, el abogado Iguarán consideró en Noticias Caracol que existen “circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten establecer que esta persona pudo conocer, no ser autora ni coautora, pero sí pudo haber conocido de ese insuceso, de esa barbarie; por eso tendremos que llevarla a unos interrogatorios, a unas versiones, a unas entrevistas y llenarnos de elementos y de información el que se establezca que la que era su compañera, no tiene nada que ver con eso”.

La versión de Evelyn Rodas

En una entrevista que ofreció Evelyn Rodas para True Stories, en octubre de 2024, afirmó que ella es inocente y que en su momento no sabía nada de lo que hizo Campo.

La mujer reiteró en varias oportunidades que es inocente y no sabía nada. Foto: Facebook Jay Alarcón- True Stories. | Foto: Facebook Jay Alarcón- True Stories

“Yo, realmente, no tengo nada que ver y la disculpa no la pido de parte mía, sino por parte del causante de esto. Yo considero que dentro de todo también soy una víctima de lo sucedido porque me he quedado sin nada, tengo que empezar la vida desde cero, y no considero que sea merecedora de tantas amenazas e insultos por parte de la gente que no conoce lo que pasó”, dijo al comunicador citado anteriormente.

En diálogo con el periodista Jay Alarcón, también explicó la forma en la que se enteró de que Campo, con quien tiene una pequeña hija, era el responsable del asesinato de Sofía.

“Yo me enteré de eso (asesinato de la niña) al día siguiente de la captura. Yo todo el tiempo le pregunté si sabía algo, si tenía algo que ver en eso”, mencionó.

Rodas indicó que las autoridades pusieron los ojos encima de su familia, por lo que comenzó a sospechar de que algo estaba ocurriendo, pero nunca llegó a creer que era porque su pareja sentimental tenía alguna relación con el crimen, algo que finalmente confirmó horas después de la captura de los dos. El hombre, según contó, siempre le justificaba las cosas y recordaba que hace unos años había estado en la cárcel por un caso con otra menor, aunque siempre insistía en que fue una injusticia.

“A mí me capturan y me decían que hablara con él para convencerlo de que dijera la verdad. Yo lo hice, pero él siempre me miraba a los ojos y me decía que era inocente. Yo pasé la noche en la cárcel; al siguiente día le pregunté, no me miró a los ojos, yo le dije: ‘Brayan, tienes algo que ver con lo de la niña’, simplemente miró al suelo”, relató.

Esta actitud del sujeto la hizo sospechar de que, efectivamente, era el responsable del atroz hecho. “Yo me puse a llorar y le dije: ‘Brayan, no’. Fue una gran decepción, yo quería golpearlo y de inmediato le dije al investigador que me separara de él”, agregó.

Así mismo, contó que en ese momento la invadió un sentimiento de rabia por descubrir lo que había hecho la persona a la que amaba y a quien conocía desde hace ocho años aproximadamente. “Nunca me había dicho una mentira tan grande”, señaló.

“El investigador me preguntó si me había dicho algo, yo le dije que con palabras no, pero con gestos sí. (...) Simplemente me contuve de la rabia porque yo lo quería golpear. Antes de empezar la audiencia me dijeron que no podía decirle nada o agredirlo porque era un delito”, señaló.