Caso Sofía Delgado: esposa de Brayan Campo, devastada, reveló cómo se enteró de que su pareja era el asesino. “Quería golpearlo”

“A mí me capturan y me decían que hablara con él para convencerlo de que dijera la verdad. Yo lo hice pero él siempre me miraba a los ojos y me decía que era inocente. Yo pasé la noche en la cárcel; al siguiente día (...) le pregunté, no me miró a los ojos, yo le dije: ‘Brayan, tienes algo que ver con lo de la niña’, simplemente miró al suelo”, relató.