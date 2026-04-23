Bogotá fortalece acueductos comunitarios con inversión de $1.650 millones y apoyo internacional de España

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría del Hábitat, anunció la nueva etapa de fortalecimiento para los acueductos comunitarios rurales de la ciudad, la cual tendrá una inversión de $1.650 millones de pesos en 2026.

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Dentro de este pronunciamiento, la Alcaldía también tendrá un respaldo internacional, este por medio del Gobierno de España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La entidad española aportará a la Secretaría del Hábitat más de 1,38 millones de euros durante un lapso de 30 meses con el objetivo de fortalecer la gestión comunitaria del agua en el distrito.

El programa contempla la instalación de plantas de tratamiento, equipos de medición y el fortalecimiento de la gestión comunitaria del recurso hídrico. Foto: Secretaría Distrital del Hábitat - API

El anunciamiento por parte de los organismos encargados se realizó en el marco de la visita técnica al acueducto comunitario de Quiba, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, en donde se destacó la importancia del derecho fundamental de agua potable en la zona.

“Hoy estamos llegando a más de 500 familias en Quiba que van a tener este apoyo y, adicionalmente, estamos pasando de tres litros por segundo a cinco litros por segundo, lo que hace que el proceso de potabilización de esta agua sea mucho más rápido”, mencionó Vanessa Velasco, Secretaria del Hábitat.

Proyección del distrito ante las inversiones

De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat, se tienen previstas dos grandes inversiones de este proyecto durante el transcurso del 2026:

$1.039 millones para la instalación de cuatro plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) en dos acueductos de Sumapaz y dos de Ciudad Bolívar.

(PTAP) en dos acueductos de Sumapaz y dos de Ciudad Bolívar. $611 millones para la instalación de macromedidores, válvulas, manómetros y accesorios especializados en 17 acueductos comunitarios, permitiendo medir caudales en tiempo real, detectar pérdidas y mejorar la eficiencia del servicio.

Se tiene previsto que estas obras lleguen a ser entregadas a las comunidades beneficiadas durante el mes de septiembre de 2026, las cuales serán ejecutadas sin llegar a afectar la continuidad del suministro.

Pilares del programa

Dentro de los fundamentos más importantes que se tienen en cuenta, por parte de la Secretaría de Hábitat, está la implementación del programa FISYO.

De acuerdo con la información de los organismos encargados de este programa, un total de 20 organizaciones comunitarias de las localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y Chapinero serán beneficiadas por los fortalecimientos de las tuberías en la zona.

Bogotá fortalece acueductos comunitarios con inversión de $1.650 millones y apoyo de la Cooperación Española por 1,38 millones de euros Foto: Secretaría Distrital del Hábitat - API

Estas acciones impactan alrededor de 5.961 suscriptores y a más de 8.000 integrantes de comunidades educativas por medio de procesos de educación ambiental y sostenibilidad hídrica.

Dentro de los puntos más importantes del programa, se encuentran los espacios de capacitación para aquellas personas que realizan labores diarias vinculadas a los acueductos comunitarios. El programa FISYO ayuda en el financiamiento de la inversión del proyecto y a la vez impulsa un modelo integral de fortalecimiento institucional, técnico y social de los prestadores comunitarios.

Dentro de las capacitaciones, aquellos funcionarios recibirán formación en:

• Potabilización y operación de plantas de tratamiento.

• Mantenimiento preventivo y correctivo de redes e infraestructura.

• Monitoreo de calidad del agua y cumplimiento sanitario.

• Gestión administrativa, contable y financiera.

• Aplicación de tarifas, subsidios y mínimo vital.

• Uso de nuevas tecnologías para medición y control de pérdidas.

• Fortalecimiento organizacional y toma de decisiones comunitarias.

Dentro de los acueductos comunitarios beneficiados, se encuentra ASOQUIBA, ubicado en la vereda Quiba Alta de Ciudad Bolívar, donde este programa permitirá modernizar su planta de tratamiento, pasando de una capacidad actual entre 2 y 3 litros por segundo a 5 litros por segundo, aumentando en más del 60% su capacidad operativa.