Durante el primer trimestre de 2026, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en articulación con las autoridades competentes y las alcaldías locales de la capital, realizó una recuperación de 10.688 millones de pesos por medio de conexiones ilegales y manipulación de los servicios de agua que afectaban varias localidades de la capital de Colombia.

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De acuerdo con la información de las autoridades, se desarrolló un total de 3.095 inspecciones técnicas en 20 localidades de Bogotá junto con el municipio aledaño de Soacha. Durante los meses de enero, febrero y marzo, las entidades se enfocarán en realizar sus intervenciones en viviendas, comercios y obras de construcción.

Como resultado de estas acciones por las autoridades, se descubrió que un total de 1.247 casos (40 %) mostraron conductas relacionadas con el delito de defraudación de fluidos.

Fraude en el consumo de agua: Acueducto de Bogotá recuperó $10.688 millones en el primer trimestre de 2026 Foto: Alcaldía de Bogotá / API

Adicionalmente, las entidades mencionaron que el total del volumen de agua que fue recuperada tras estas inspecciones fue de 1.468.531 metros cúbicos que no estaban registrados. De acuerdo con la información otorgada por la Alcaldía, esta cantidad es equivalente al consumo mensual de 133.502 familias que pertenecen al estrato 3 de la ciudad.

Principales métodos de manipulación de servicios de agua detectados por las autoridades

La Policía Metropolitana de Bogotá, junto a otras entidades que participaron en esta revisión, llegó a la conclusión de que las formas más comunes de fraude por consumo de agua en varias partes de Bogotá eran a través de conexiones ilegales en la red, que causaban manipulaciones.

Otros métodos eran la manipulación de los medidores, las reconexiones que no eran autorizadas por las entidades correspondientes o el retiro ilegal del equipo para obtener un servicio directo.

Las localidades que presentaron los mayores puntos de intervención durante el primer trimestre de 2026 fueron Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá y Soacha.

Dentro de los ejemplos más notorios registrados por las entidades, se llevó a cabo el pasado mes de febrero en la localidad de Kennedy, donde la EAAB identificó un establecimiento de lavado de vehículos, el cual operaba por medio de un sistema ilegal de bypass, desviando el agua antes del medidor para de esta manera evitar su registro.

La inspección de las autoridades identificó que en este espacio se utilizaba indebidamente un total de 8.171 metros cúbicos de agua, los cuales estarían avaluados en un precio mayor a los 66 millones de pesos.

Es ante estos hechos que la entidad, apoyada por la Policía Nacional, ordenó el sellamiento del establecimiento, esto de acuerdo a la Ley 1801 de 2016. Asimismo, se realizó la captura del representante legal del local, quien ahora enfrenta un proceso penal ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de defraudación de fluidos.

Dentro de las intervenciones establecidas, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá radicó un total de 126 denuncias ante la Fiscalía. En aquellos reportes, están involucrados 524.146 metros cúbicos adicionales de aguas que están avaluados aproximadamente en 4.730 millones de pesos.

“El fraude en los servicios públicos no solo representa pérdidas económicas, sino que afecta la calidad del servicio, genera daños en la infraestructura y pone en riesgo el abastecimiento para la ciudadanía”, reitera la EAAB.