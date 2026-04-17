Acueducto de Bogotá intervendrá punto de atención en Unisur y recomienda trámites en línea

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) realizará a partir del próximo lunes 20 de abril del 2026 una remodelación en el punto de atención presencial que está ubicado en el Centro Comercial Unisur, en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

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La entidad, encargada de garantizar el acceso de agua potable en la ciudad de Bogotá, junto con municipios aledaños de la región, comenta que esta intervención se realiza para poder seguir ofreciendo una gran experiencia de servicio a la ciudadanía. La remodelación forma parte de la estrategia de modernización sostenible de la EAAB, que busca presentar espacios más cómodos, eficientes y acordes a las necesidades actuales que tienen los usuarios de este servicio.

“Estamos avanzando hacia una atención más moderna, cercana y eficiente. Con esta remodelación mejoramos nuestros espacios para ofrecer un servicio de mayor calidad, más cómodo y oportuno para los usuarios. Al mismo tiempo, es una invitación a que cada vez más ciudadanos aprovechen los canales digitales que permiten realizar trámites sin filas y desde cualquier lugar”, comentó Fabián Santa, gerente corporativo de servicio al cliente de la EAAB.

Mientras se desarrolla la intervención por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la misma entidad afirma que seguirán prestando sus servicios a los ciudadanos de la región, especialmente a los residentes cercanos de Soacha, en el punto de atención del municipio que se encuentra ubicado en el centro comercial Soacha Parque (cra 7 #12 - 42 local 258).

Otros puntos de atención que brinda la EAAB se encuentran en la Red CADE o por medio de los canales virtuales de la entidad, diseñados para poder atender a los usuarios de manera oportuna ante sus necesidades de forma más rápida y sin necesidad de desplazarse a puntos presenciales.

¿Cómo realizar los trámites virtuales?

A los usuarios que se encuentren con obligaciones pendientes, se les recomienda adoptar las medidas virtuales para ser atendidos por la EAAB. Es ante ello que la entidad los invita a realizar sus trámites ingresando a la página www.acueducto.com.co, en donde podrán acceder a chat en línea, llamada web, videollamada y un asistente virtual EBA que estará a disposición para atender la inquietud del usuario. Adicionalmente, se encuentran los servicios telefónicos que pueden ser utilizados mediante la línea Acualínea 116 para la ciudad de Bogotá y la línea nacional 01-8000-116 007.

Los usuarios pueden efectuar los pagos de sus facturas por medio de la aplicación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, además de por cinco billeteras móviles, para ofrecerles un espacio sin necesidad de trasladarse a un punto de atención o tener una cuenta bancaria.

Los usuarios que en estos momentos presenten una obligación pendiente podrán gestionar sus solicitudes de manera virtual por medio de los correos electrónicos habilitados por la entidad. Si los clientes requieren una atención mucho más ágil a la hora de realizar su transferencia digital, se recomienda incluir el número de cuenta contrato, el nombre del responsable, el teléfono del contacto y los detalles de la obligación.