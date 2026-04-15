Tecnología única en Bogotá: Así se construye el moderno alcantarillado del norte sin excavaciones

Diariamente, en la ciudad de Bogotá, cientos de vehículos transitan por las calles de la capital de Colombia, específicamente por la carrera séptima conocida por constantemente registrar congestiones en el flujo vehicular en la zona.

Cualquier intervención por parte del distrito preocupa a habitantes de la zona por poder causar afectaciones en la movilidad del sector.

Comenzaron las obras de TransMilenio en la carrera Séptima: así estará la movilidad y habrá cierres viales hasta por siete meses

No obstante, ya fue confirmada una nueva obra en el corredor, la cual no solo presenta alternativas para mitigar el impacto en el sector, sino que también contribuirá a la mejora del manejo de aguas residuales en la zona.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que a partir del próximo sábado 18 de abril, se comenzará la instalación de una nueva tubería, ubicada en la localidad de Usaquén, en la carrera séptima con calle 120A.

La función de la tubería, la cual tendrá una inversión cerca a los 8 mil millones de pesos, permitirá recoger y transportar aguas residuales del sector dirigidos al sistema de alcantarillado sanitario, permitiendo la reducción de evacuaciones de agua al Canal Molinos.

La entidad comenta que la realización de esta obra forma parte del programa de descontaminación de los cuerpos de agua de la ciudad el cual beneficiará de manera directa a los ciudadanos que viven en los barrios Santa Bárbara Oriental, Santa Ana y Santa Bárbara Central.

Adicionalmente, favorecerá a las localidades de Usaquén y Suba, especialmente cerca a las zonas cercanas al Canal Molinos, donde usualmente hay presencia de malos olores y la nueva tubería brindaría una mejora en las condiciones ambientales del sector.

Beneficios modernos de la construcción de la nueva tubería

La EAAB revela que, dentro de los aspectos más innovadores de la instalación de la tubería es la ejecución de esta por medio de una tecnología sin zanja llamada Auger Boring 2, la que permitirá que se reduzca de manera significante la afectación sobre la carrera séptima ya que solo intervendrá en dos puntos de lanzamiento.

La entidad reitera que no será necesario el cierre de todas las calzadas de la carrera séptima, permitiendo una menor interrupción de movilidad. Sin embargo, dentro del desarrollo de la instalación de los pozos de ingreso de los equipos, será necesario implementar un cierre parcial de la calzada surnorte.

Estos cierres viales serán coordinados por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, la cual contará con un Plan de Manejo de Tráfico (PMT) de 24 horas para poder optimizar los tiempos de ejecución de la obra. Parte de las actividades serán desarrolladas en horarios nocturnos para reducir las afectaciones en la movilidad.

Desde el comienzo de las obras para este sábado 18 de abril, se implementará el cierre del carril oriental de la calzada sur-norte de la carrera 7. Asimismo, se encuentra actualmente un cierre en el carril sur de la calle 120A al occidente de la carrera 7, este cierre se mantendrá durante todo el transcurso de la construcción de la tubería.

“La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) agradece la comprensión de la comunidad durante la ejecución de los trabajos e invita a la ciudadanía a respetar los cerramientos y la señalización instalada, así como a seguir las indicaciones de los auxiliares de tránsito y del personal de obra”, menciona la entidad.

Se planea que la obra estará lista en la zona a partir del 31 de mayo del 2026.