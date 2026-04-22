Déficit habitacional en Bogotá cayó a la mitad entre 2020 y 2025, revela el DANE

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría del Hábitat, informó que, tras los datos más recientes de la Encuesta de Calidad de Vida realizada por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), la capital registró una reducción de la mitad de su déficit habitacional total entre los años 2020 a 2025, pasando de un 10,5 % a un 6,3 %, superando el promedio nacional.

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Con base en estos registros del organismo estadístico del país, la ciudad evidencia que cada vez más familias del distrito viven en mejores condiciones, reflejando avances en la superación de las brechas de pobreza que se ha propuesto reducir la alcaldía.

El déficit cuantitativo es el medidor que permite saber si existe la necesidad de construir nuevas viviendas para aquellos ciudadanos que no tienen un hogar o se hospedan en sitios que no cumplen las condiciones necesarias.

Esta es la novedad con Bogotá, según el Dane. Foto: Adobe Stock Photos

De acuerdo con el más reciente informe del DANE, la ciudad de Bogotá logró que este déficit disminuyera a un mínimo histórico del 0,3 %. Esto permite que el distrito tenga un 6,3 % registrado, superando otros porcentajes de demás ciudades del país. Los resultados demuestran la capacidad de respuesta que la Alcaldía quiere realizar dentro de su marco de la política distrital Mi Casa en Bogotá.

Del mismo modo, el distrito también ha llevado sus esfuerzos hacia las viviendas que ya existen en la capital, pero que necesitaban una intervención necesaria. Es ante estos hechos que la Alcaldía, por medio de programas del distrito como Mejora Tu Casa, disminuyó el déficit cualitativo (viviendas que presentaban algunas deficiencias en pisos, techos o servicios públicos) de un 10,6 % al 6,0 en el periodo de análisis realizado por el DANE.

La disminución de este déficit permite que la Alcaldía de Bogotá presente unas mejoras en cuanto a la calidad de las viviendas de la capital, las cuales generan un impacto positivo en la salud y seguridad de los hogares bogotanos. De esta manera puede mitigar el hacinamiento, el indicador más crítico que indica el máximo de personas que pueden dormir en un solo cuarto; este pasó de un 9,3 % a un 5,2 %.

Ventaja regional en calidad de vida

La Alcaldía de Bogotá, por medio de la Secretaría de Hábitat, menciona que el distrito mantiene otros avances y ventajas estructurales en el acceso a servicios públicos esenciales en comparación con otros territorios nacionales. El distrito menciona que, aparte de la reducción del déficit, la calidad de los materiales de las viviendas, la cobertura de agua y el saneamiento básico para la capital siguen presentándose como los puntos más altos en Colombia.

“Nuestras cifras no son solo números, son el reflejo de miles de hogares que hoy tienen un piso digno o un techo seguro. Al reducir el déficit habitacional el doble de rápido que el promedio nacional, Bogotá se consolida como una ciudad que cuida a sus habitantes y proyecta un futuro con equidad”, mencionó la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco.

A partir de estos resultados, el Distrito busca fortalecer su estrategia de subsidios y el mejoramiento integral del hábitat.