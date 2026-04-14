Pobreza multidimensional cayó en Bogotá a un 60%, según informó el alcalde Galán

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó este martes, 14 de abril, que la capital registró los mejores resultados en el país en cuanto a la medición de Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de acuerdo al año 2025, mostrando una disminución del 60 %.

¿Colombianos pobres ahora viven mejor? La pobreza multidimensional bajó un dígito y se ubicó en el 9,9 % en 2025

El más reciente Boletín Técnico publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), demostró que la ciudad de Bogotá fue la que demostró las tasas más bajas de pobreza multidimensional entre todos los departamentos y regiones de Colombia.

Adicionalmente, la capital del país encabezó en otros aspectos tales como la reducciones en clave de empleo, la equidad de genero y las mejoras de condiciones de vida.

“Durante nuestro gobierno hemos implementado políticas para tener este logro. Mientras que, en el 2025, a nivel nacional la pobreza multidimensional cayó un 14 % de 11,5 % a 9,9 %, en Bogotá la caída fue mucho mayor: pasamos de 5,4% a 2,2 %, lo que significa un 60 % de reducción”, confirmó Galán.

La alcaldía menciona que, tras estos resultados, un total de 252.000 personas salieron de la pobreza multidimensional. De acuerdo con el distrito, los puntos claves para lograr estos avances fueron logrados por medio de inversiones en salud y educación.

El alcalde comentó que, durante el 2025, el distrito tuvo un aumento en las barreras en acceso a servicios de salud. Por medio de la EPS Capital Salud, se realizó la entrega de medicamentos más oportunos, permitiendo la reducción de tiempo para acceso a citas con especialistas y exámenes diagnósticos. “Eso ha sido clave y seguimos trabajando en la ampliación de un sistema de servicios resolutivos SER, que garantizan un acceso oportuno a servicios de salud en Bogotá”, añadió.

Dentro del ámbito educativo, la medición de pobreza multidimensional mostró una caída relacionada con el rezago escolar, mencionó que esto fue posible por medio de la protección escolar que el distrito ha realizado con los menores de edad.

La alcaldía reitera que mantendrán los esfuerzos que garanticen el acceso a la educación con base a la edad correspondiente junto con las políticas de calidad.

Finalmente, informó que la dimensión de trabajo en la capital ha sido primordial y contribuyente ante la incidencia de pobreza teniendo un porcentaje del 32,8 %.

Adicionalmente, comentan que la diferencia en pobreza multidimensional entre hogares que tienen una jefatura femenina y masculina pasó de 4,1 puntos porcentuales (p.p) en el año 2024 a uno 1,8 (p.p) en el 2025, mostrando una reducción de 2.3 p.p.

“Estos esfuerzos no tienen que ver con otros elementos. Principalmente el DANE reporta eso, salud y educación. Y eso, es en buena medida, gracias a lo que hemos hecho y seguiremos haciendo para que esta tendencia de reducción de pobreza en Bogotá se multiplique”, comentó Galán.