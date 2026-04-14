Este martes 14 de abril, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística presentó la cifra de pobreza multidimensional registrada para el año 2025. De acuerdo con los datos, este indicador bajó al 9,9 %, lo que significó una reducción de 1,6 puntos porcentuales frente al 11,5 % registrado en 2024.

En centros rurales y dispersos, la pobreza también se redujo, pues se registró un índice del 22,4 %, lo que significó una disminución de 1,9 puntos porcentuales.

Esto dijo el Dane sobre la pobreza multidimensional en 2025. Foto: El País

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En cabeceras municipales también hay un decrecimiento, pues la cifra pasó del 7,8 % en 2024 al 6,3 % en 2025.

Respecto a la incidencia de la pobreza multidimensional en las regiones del país, el informe demuestra que la región más afectada es la Amazonía, con el 18,2 %. Sin embargo, se evidencia una reducción de 2,1 puntos porcentuales, dado que en 2024 fue del 20,3 %.

Pobreza multidimensional en las regiones. Foto: El País

En el Caribe también se registra una alta pobreza multidimensional. Se ubicó en el 17,9 % y la reducción allí, frente a 2024, fue mínima, de 0,6 puntos porcentuales. Sin embargo, se evidenció movimiento.

La capital de la República es la que menor pobreza multidimensional tiene. Además, es la que muestra la reducción más fuerte entre 2024 y 2025. El año pasado registró una pobreza del 2,2 %, mientras que en 2024 era del 5,4 %, lo que significa una baja de 3,2 puntos porcentuales.

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La pobreza multidimensional en Colombia. Así quedó en 2025. Foto: El País

Respecto al enfoque diferencial según el jefe de hogar, el Dane precisó que, para 2025, a nivel nacional, el 10,9 % de las personas que viven en un hogar con jefatura femenina están dentro de la pobreza multidimensional, una reducción de 2 puntos porcentuales frente a 2024.

De otro lado, el 9,0 % de las personas que viven en hogares con jefatura masculina están dentro de la pobreza multidimensional, lo que significa una disminución de 1,4 puntos porcentuales frente a 2024. Es importante mencionar que, en ambos casos, la variación es estadísticamente significativa.