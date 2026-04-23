¿Cuándo volverá el agua a Suba? Llevan tres días sin el servicio: esto responde el Acueducto

Los residentes de la localidad de Suba llevan casi tres días sin poder acceder al servicio del agua. El acueducto ya lleva más de un día haciendo los trabajos para recuperar el suministro y reveló cómo van los trabajos, cuándo se espera que se restablezca el servicio y detalles del daño que provocó la suspensión.

La suspensión del servicio que hoy sufren los capitalinos se debe a un daño imprevisto en una tubería ubicada en la Avenida Calle 153 con Carrera 58. Las imágenes publicadas por la empresa del acueducto permiten entrever la magnitud de la emergencia.

Trabajos del Acueducto en Suba. Foto: Composición SEMANA | Fotos: X: @AcueductoBogota- A.P.I.

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), trabajaron ininterrumpidamente durante el miércoles en el día y la noche; así lo anunciaron a través de su cuenta oficial de X, donde anunciaron que en la madrugada de este jueves culminaron los operativos para lograr la reparación de una línea matriz de acueducto.

Sin embargo, la reparación de esta línea matriz no significa el restablecimiento del servicio. La EAAB reveló que la apertura de válvulas y, en consecuencia, el suministro del servicio volverían a la normalidad en el transcurso del día.

Se vieron afectados los residentes de más de 20 barrios de la localidad que, además, no tenían prevista la suspensión del servicio. Sin embargo, la EAAB le confirmó a SEMANA que ya hay sectores en donde se restableció el servicio.

Fraude en el consumo de agua: Acueducto de Bogotá recuperó $10.688 millones en el primer trimestre de 2026

En la tarde de este jueves, la EAAB confirma que conoce los sectores en donde no se ha restablecido el servicio y asegura que el suministro llegaría en el transcurso de la tarde y la noche de este día.

Se espera que la emergencia no avance para el viernes y que el servicio vuelva a la normalidad en toda la localidad desde este jueves. Hasta la tarde de este jueves, los técnicos reportaban que ya se empezaba a normalizar la presión en las válvulas, por lo que estaría llegando el servicio en el transcurso del día.

¿Por qué no llegan los carrotanques?

La EAAB se comprometió con la ciudadanía a que en el transcurso de este jueves les garantizarían el acceso al servicio a través de carrotanques; sin embargo, residentes aseguran en redes sociales que no han llegado a sus barrios.

Los carrotanques deben solicitarse por la ciudadanía. Foto: Acueducto de Bogotá

Acueducto de Bogotá: ¿qué es la revisión previa y cómo evitar cobros extra en su factura?

En respuesta a la ciudadanía, el Acueducto aclara que este servicio de carrotanques debe ser solicitado; la entidad tiene habilitada la línea telefónica 116 y los canales oficiales para solicitar el servicio.

El equipo técnico de la EAAB manifiesta su compromiso con la comunidad para atender rápidamente esta contingencia.