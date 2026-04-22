Las intervenciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) buscan prevenir daños mayores, garantizar la continuidad del servicio y mejorar la infraestructura existente. De manera periódica, la ciudad programa suspensiones sectorizadas que pueden extenderse hasta por 24 horas, dependiendo del tipo de obra.

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Estas medidas afectan barrios específicos y están delimitadas por rangos exactos de calles y carreras, lo que permite intervenir la red sin detener el servicio en toda la ciudad. Por ello, el Distrito confirmó una jornada amplia de cortes para el jueves 23 de abril de 2026, con afectaciones en varias localidades y decenas de barrios.

De acuerdo con la información oficial, los trabajos del 23 de abril se concentrarán en siete localidades: Bosa, Suba, Usaquén, Engativá, Kennedy, San Cristóbal y Barrios Unidos, con suspensiones que en la mayoría de los casos se extenderán hasta por 24 horas. La programación responde a actividades como instalación de medidores, mantenimiento preventivo, empates de redes y cierres operativos.

Trabajos de la EAAB este jueves, 23 de abril. Foto: Alcaldía de Bogotá

Suba

Los cortes impactarán barrios como Toscana, Tibabuyes, San Pedro, Lisboa, Santa Rita de Suba y Santa Cecilia, en el perímetro comprendido entre la carrera 129 y la 161, y entre las calles 129 y 140, con inicio a las 8:00 a. m. por hasta 24 horas, debido a instalación de medidor.

Usaquén

La afectación se concentrará en La Cita y Santa Teresa, entre la carrera 4 y la 8G, y las calles 164A a 170, desde las 10:00 a. m., también por hasta 24 horas, por instalación de hidrante.

Engativá

El corte incluye un punto estratégico: el Aeropuerto El Dorado, en el tramo entre la calle 26 y la 51, y las carreras 93 a 112, desde las 9:00 a. m. por 24 horas, debido a empates en redes de acueducto.

Kennedy

Allí se verán afectados barrios como Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Carvajal y Provivienda Oriental, dentro del perímetro entre la avenida Calle 6 y la calle 26 sur, y las carreras 68 a 72, con inicio a las 8:00 a. m. por hasta 24 horas, debido a cierre a terceros.

La ciudad se prepara para una nueva jornada de arreglos en 6 localidades. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

San Cristóbal

La suspensión cubrirá sectores como La Victoria, Guacamayas, Atenas, Villa de Los Alpes y San Martín Sur, entre la transversal 4 Este y la carrera 5A, y las calles 34 sur a 43 sur, desde las 10:00 a. m. por 24 horas, por mantenimiento preventivo.

Bosa

Se realizará un mantenimiento preventivo que afectará a: Betania, Brasil, Brasilia, Chicalá, Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, Portal del Brasil, Transmilenio y Villa Anny. De la avenida Calle 43 sur a la calle 56 sur, entre la avenida Carrera 86 y la avenida Carrera 89B.

Barrios Unidos

Finalmente, esta será la zona más afectada; los siguientes barrios no contarán con agua desde las 10:00 a. m.: Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso López, Banco Central, Baquero, Belalcázar, Benjamín Herrera, Campín, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Américas, Muequeta, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofía y Siete de Agosto, dentro del perímetro entre la carrera 14 y la avenida carrera 30, y las calles 24 a 80.