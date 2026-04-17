Teusaquillo amaneció sorpresivamente sin agua: acueducto responde cuándo volverá el servicio

Los residentes de Teusaquillo amanecieron este viernes 17 de abril sin el servicio del agua. El acueducto no tenía previsto el corte del suministro en este sector y fue la misma entidad la encargada de detallar la razón y el momento en el que se tiene previsto que vuelva a suministrarse el servicio.

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Los operarios del acueducto identificaron el origen de una fuga de agua la noche del jueves, por lo que se vieron en la obligación de realizar un cierre preventivo del suministro para que no se afectara la infraestructura en la localidad.

La empresa de acueducto especificó las razones. Foto: Alcaldía de Bogotá / API

El daño se evidenció en la calle 51 con carrera 27, en el sector de Galerías. Mientras la empresa adelantaba las labores de reparación, fue necesario suspender el servicio en otro sector de la localidad. Se cortó el suministro entre la carrera 14 y la carrera 30, desde la calle 42 y hasta la calle 57.

Esto provocó que los residentes de este sector de la ciudad amanecieran sin el suministro y, aunque no se anticiparon los trabajos de mantenimiento, la empresa los realizó con el fin de prevenir daños mayores.

La Empresa de Acueducto de Bogotá les comunicó a los residentes que hay un cronograma técnico de intervención, por lo que se prevé el restablecimiento del servicio en la noche de este viernes, 17 de abril.

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Además, la entidad le envió un mensaje de agradecimiento y comprensión a la ciudadanía, entendiendo su afectación en la cotidianidad. Explicó que esta intervención mitigará los riesgos para los mismos residentes.

Mientras tanto, la empresa de acueducto se comprometió a suministrar el servicio con el servicio de carrotanque en caso de que estos sean solicitados telefónicamente o a través de los canales digitales. Los residentes del sector pueden solicitarlo a la línea 116.

Tras este tipo de intervenciones, es común que el servicio regrese de manera progresiva, por lo que algunos sectores podrían experimentar baja presión o interrupciones parciales durante las primeras horas.

La empresa recordó que, en caso de notar cambios en la coloración del agua al momento del restablecimiento, se recomienda dejarla correr por algunos minutos hasta que recupere su apariencia habitual. Sin embargo, el acueducto continuará monitoreando la zona intervenida para evitar nuevas fugas y garantizar la estabilidad del servicio.