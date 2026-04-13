En Bogotá, la programación de cortes de agua vuelve a impactar a múltiples localidades como parte de trabajos técnicos en la red de acueducto. De acuerdo con la entidad, estos cortes hacen parte de un plan para evitar daños mayores en el sistema y garantizar la continuidad del servicio en el mediano plazo. Las interrupciones, en la mayoría de los casos, comienzan sobre las 10:00 a. m. y pueden extenderse hasta por 24 horas dependiendo del sector intervenido.

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Cortes de agua martes 14 de abril

Las intervenciones se concentran en cuatro localidades principales:

En San Cristóbal, los barrios afectados son Atenas, Santa Inés Sur, Santa Inés Sur II y Balcón de La Castaña, en el rango comprendido entre la calle 37 Sur y la calle 17A Sur, con suspensión desde las 10:00 a. m. por hasta 24 horas.

En Suba, el corte impacta a San Carlos Suba, Bilbao y Tibabuyes Occidental, en el sector entre las carreras 136A y 153A, y calles 142 a 144.

En Bosa, la afectación es más amplia e incluye barrios como Bosa Nova, El Porvenir, Escocia, La Independencia, San Pablo, Villa Clemencia, Villa Nohora y Villa Suaita, entre otros sectores del sur de la ciudad.

También se reportan cortes en Fontibón, en zonas como Salitre, Montevideo, Maloka y la Terminal de Transporte, aunque con duración menor, de aproximadamente 4 horas.

En La Calera se hará un mantenimiento correctivo que durará 12 horas y comenzará a las 10:00 a. m.

Esta semana del 14 al 16 de abril, Bogotá se enfrenta a la programación de cortes de agua en distintos sectores de la ciudad. Foto: Getty Images

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Para esta jornada amplía el alcance a más localidades:

En San Cristóbal, los barrios El Paraíso y Santa Rita Sur Oriental estarán sin servicio entre la calle 36 Sur y la 55 Sur, además del barrio Santa Lucía.

En Chapinero, se verán afectados El Chicó, Chicó Norte y Chicó Norte III Sector

En Barrios Unidos los cortes incluyen La Castellana y Río Negro

En Usaquén, el barrio impactado es Santa Bárbara Central.

En Puente Aranda, los sectores de Gorgonzola y La Camelia tendrán suspensión desde horas de la tarde.

Finalmente, Cota también tendrá un mantenimiento preventivo, el cual afectará el servicio solo por 4 horas.

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Trabajos del Acueducto de Bogotá el jueves 16 de abril

Estos se concentran en menos puntos, pero con cortes prolongados:

En Barrios Unidos, el sector afectado es El Polo Club, entre la calle 80 y la 89.

En San Cristóbal, el barrio El Pinar tendrá suspensión en un tramo delimitado del suroriente.

En Suba, los cortes incluyen Andes Norte, Julio Flórez y Santa Rosa, en el sector comprendido entre la transversal 55 y la carrera 71.

Además, se suman intervenciones en Kennedy, en zonas como Hipotecho, Nueva Marsella, Patio Bonito y Campo Hermoso, como parte del cierre de la jornada de mantenimiento.

Estas obras beneficiarán a habitantes de más de 8 localidades de todas las latitudes de la ciudad. Foto: Acueducto de Bogotá

La EAAB recomienda que en las horas previas al corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda. Adicionalmente, si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Por otra parte, se sugiere que el uso del agua se haga de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Finalmente, la empresa prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.