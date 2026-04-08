Una preocupante forma de hurto está generando alarma entre los residentes del sur de Bogotá. En el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, delincuentes estarían utilizando la suplantación de trabajadores de servicios públicos como estrategia para ingresar a viviendas y cometer robos.

Así puede pedir la reconexión del agua y la luz en Bogotá: datos que hay que tener en cuenta

El caso que encendió las alertas ocurrió recientemente cuando una familia fue engañada por dos personas que llegaron al inmueble haciéndose pasar por personal del Acueducto. Bajo ese pretexto lograron acceder a la casa y distraer a sus ocupantes, en su mayoría adultos mayores, mientras ejecutaban el robo.

Perrita fue robada por personas que se hicieron pasar por funcionarios del Acueducto de Bogotá. Foto: Creada con IA

Paola Pulido, afectada por este hecho, relató cómo ocurrió la situación en una entrevista con Noticias RCN: “El lunes 6 de abril llegó un señor supuestamente del Acueducto junto con una señora de pelo negro largo. Ella se quedó con mi mamá y mis abuelitos estaban adentro”.

Lo que inicialmente parecía una visita rutinaria terminó en un episodio que, además de pérdidas económicas, dejó una fuerte carga emocional: los delincuentes también se llevaron la perrita de la familia. La víctima hizo un llamado público para su devolución, apelando a la sensibilidad de quienes la tengan.

“Les pido a las personas que la tienen que oro por ellas y le pido que Dios les dé una luz para que puedan enviarme a mi perrita. La necesito con todo mi corazón. Llevo dos días sin ella”, expresó.

Tras lo ocurrido, la familia acudió a las autoridades para formalizar la denuncia. Sin embargo, con el paso de los días han surgido indicios de que este no sería un hecho aislado. Según Pulido, otras personas la han contactado asegurando haber visto a los mismos sospechosos movilizándose en un vehículo en diferentes zonas.

“Por las redes han llegado más personas mostrándome videos de las mismas personas en el carro que se transportan”, afirmó.

Un problema que podría ser mayor

El miedo a represalias o la desconfianza en los procesos judiciales estaría frenando a otras posibles víctimas a denunciar, lo que dificulta establecer la magnitud real de esta modalidad delictiva. Mientras tanto, crece la preocupación entre los vecinos, quienes piden mayor vigilancia y controles frente a este tipo de engaños.

La ciudadanía se encuentra alarmada por la inseguridad en Bogotá. Foto: Semana

Este episodio se suma a otros hechos recientes que han elevado la percepción de inseguridad en la capital. Entre ellos, el robo de un vehículo en la localidad de Suba en el que una menor de edad fue retenida, un caso que generó amplio rechazo ciudadano.

Aunque algunos indicadores muestran variaciones en ciertos delitos, expertos advierten que la criminalidad en Bogotá no es homogénea. El director de Bogotá Cómo Vamos, Felipe Mariño, ha señalado que delitos como el hurto de vehículos siguen concentrándose en zonas específicas como Kennedy, Engativá y Ciudad Bolívar, lo que evidencia la necesidad de estrategias diferenciadas.

Recomendaciones para evitar ser víctima

Ante este panorama, las autoridades insisten en la importancia de extremar precauciones. Verificar la identidad de cualquier persona que se presente como funcionario, comunicarse directamente con las empresas de servicios públicos y evitar permitir el ingreso de desconocidos sin confirmación previa son algunas de las principales recomendaciones.

Delincuentes se están haciendo pasar por funcionarios del Acueducto de Bogotá para estafar a los usuarios

La situación en Tunjuelito deja en evidencia cómo los delincuentes están recurriendo a métodos cada vez más elaborados para engañar a la ciudadanía, en un contexto donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones en Bogotá.