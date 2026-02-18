Así puede pedir la reconexión del agua y la luz en Bogotá: datos que hay que tener en cuenta

En distintas ocasiones, muchos se han sorprendido al ver que no cuentan con alguno de los servicios públicos. En la mayoría de los casos, esto pasa por no efectuar el pago de manera oportuna.

Esto puede ocurrir por las ocupaciones que se llevan a diario o simplemente porque no se tuvo el tiempo de ir a pagarlo.

Sin embargo, es importante mencionar que cuando un servicio público se suspende, se tienen que asumir ciertos costos por la reconexión del mismo.

Reconexión del servicio de agua

Si a usted le han suspendido el agua, usted debe ponerse al día con la obligación o financiar la deuda con la empresa y presentar el pago de la primera cuota ya financiada.

Luego de eso, usted se debe contactar con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, por medio de los canales que se han dispuesto, entre los cuales está la línea 116 y las redes sociales, y allí puede realizar la solicitud de reconexión.

Si usted prefiere dirigirse presencialmente a solicitar la reconexión, lo puede hacer yendo a un CADE, SuperCADE o a cualquiera de los puntos de atención de la empresa prestadora del servicio.

Tiempo de reconexión del servicio de agua

La reconexión se hará dentro de las 24 horas que siguen luego de que haya desaparecido la causa que originó la suspensión. Sin embargo, hay que precisar que este es el plazo máximo de reconexión, pero puede que sea más rápido.

Reconexión del servicio de luz

La reconexión del servicio de luz se efectúa en un plazo máximo de 24 horas luego de hacer el respectivo pago del recibo vencido. Sin embargo, en este caso no es necesario hacer alguna solicitud especial, pues después de que la plataforma identifica el pago, se hace la solicitud de reconexión de manera automática.

Costos de reconexión del servicio de luz

El costo es variable, pues depende del tipo de conexión que exista. Para zonas residenciales, si la conexión es monofásica, el costo será de 85.907 pesos sin IVA; por el contrario, si la conexión es bifásica/trifásica, el costo ascendería a 109.160 pesos sin IVA.

Para zonas no residenciales, si el tipo de conexión es de medida directa, el costo sería de 117.464 pesos sin IVA, y si es de medida indirecta, el costo sería de 242.533 pesos sin IVA.

De igual manera, se recomienda estar pendiente del pago de los recibos de servicios públicos para ahorrarse todo este tipo de costos, que de igual manera afectan el bolsillo.