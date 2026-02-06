Bogotá

Alcalde Galán anuncia prórroga con cinco operadores de aseo en Bogotá en medio de crisis de basuras: “Vamos a hacer mejoras”

La decisión del alcalde responde a una orden de la Corte Constitucional y decisiones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Redacción Nación
6 de febrero de 2026, 8:14 p. m.
En un movimiento clave para evitar el colapso total del servicio de recolección de residuos, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó la firma de prórrogas por dos años adicionales a los contratos de los cinco operadores de aseo de la ciudad. Esta decisión llega en el pico de una crisis de basuras que ha mantenido a la capital ahogada en desechos durante meses, con puntos críticos por todos lados y riesgos sanitarios inminentes.

A través de un comunicado, Galán afirmó: “Ya hemos firmado las prórrogas con los cinco operadores de aseo de Bogotá. Esto en el marco de la orden que dio la Corte Constitucional, también las decisiones de la CRA que garantizan que le vamos a dar continuidad al manejo de las basuras en Bogotá por los próximos dos años, básicamente”.

Piden medidas urgentes para evitar una posible crisis de basuras en Bogotá: esta es la razón

Galán continuó asegurando que habrá mejoras operativas: “Llegarán nuevos camiones, cerca de 35 camiones compactadores. Fortalecimos también las capacidades de seguimiento de monitoreo y de esa forma tendremos una interventoría más fuerte”.

Finalmente, el alcalde de la capital afirmó que “estamos trabajando para que la semana entrante ya lleguemos a una capacidad de agua de maneras voluminosas y residuos de escombros, por ejemplo de construcción, cercana a las 1.000 toneladas al día”.

El anuncio de Galán, realizado este viernes, responde a una orden de la Corte Constitucional y decisiones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Los operadores, Lime, Ciudad Limpia, Promoambiental y los otros dos no detallados en el parte oficial, mantendrán el modelo de Áreas de Servicio Exclusivo, ASE, por dos años más, garantizando así la recolección sin interrupciones.

La falsificación de una firma podría poner en jaque la recolección de basuras en Bogotá. Esto fue lo que sucedió
De acuerdo con información revelada por el Concejo de Bogotá, la capital ha lidiado con una acumulación alarmante de basura desde mediados de 2025, exacerbada por el crecimiento anual de residuos entre el 2 % y 4 %, mientras la población solo aumentó un 0,8 % en la última década.

Hasta agosto de ese año, la UAESP reportaba 673 puntos críticos de arrojos clandestinos, pese a intervenciones como la estrategia “Caza Regueros”, que atendió más de 263 mil puntos hasta junio. Diariamente, unas 500 toneladas quedaban sin recoger, obstruyendo alcantarillas y ríos, con un costo extra para el distrito superior a los 30 mil millones de pesos anuales en limpiezas de emergencia.

Personería de Bogotá abrió indagación preliminar en contra de funcionarios de la UAESP por crisis de las basuras en la capital del país
Concejal Diana Diago
Concejal Diana Diago. Foto: Prensa concejal Diana Diago

En medio de los aplausos por la prórroga, resuenan las críticas de la oposición. La concejal Diana Diago, del Concejo de Bogotá, denunció que, en plena crisis, la administración de Galán dejó de ejecutar más de 23 mil millones de pesos asignados a la UAESP durante 2025. Estos recursos, destinados al manejo de residuos sólidos, cementerios distritales y el relleno sanitario Doña Juana, nunca se invirtieron por falta de planeación, según la cabildante.

Galán confirma cambios en la dirección de la UAESP y anuncia nuevas medidas para mejorar la gestión de recolección de basuras

Diago ha sido vocal desde julio de 2025, calificando las estrategias como “improvisación”. “Mientras la basura se acumula, los recursos no se están utilizando. Estamos hablando de la salud pública de los bogotanos”, afirmó en su momento. En enero, alertó sobre retrasos en el nuevo esquema, criticando la gestión de la UAESP por no avanzar en propuestas integrales ante la CRA.

