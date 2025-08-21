Suscribirse

Bogotá

Galán confirma cambios en la dirección de la UAESP y anuncia nuevas medidas para mejorar la gestión de recolección de basuras

Desde el Concejo de la ciudad venían haciendo reiterados llamados a la administración para que tomara cartas en el asunto. Consuelo Ordóñez sale de la dirección de la entidad.

Redacción Semana
21 de agosto de 2025, 3:08 p. m.
NAC- BASURAS BOGOTA
La UAESP ha sido fuertemente cuestionada por la mala gestión en la recolección de basuras de la capital del país. | Foto: SEMANA

Bogotá enfrenta una severa crisis de basuras que ha estado mediada, en gran parte, como señalan los más críticos del tema, por una falta de gestión y planeación de la entidad que tiene a cargo el esquema.

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó este jueves que llevará a cabo cambios en la dirección de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), de la que sale Consuelo Ordóñez, y que su administración insistirá en mantener el modelo de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) en la prestación del servicio de aseo.

“El problema de las basuras no es de una sola entidad: es de toda la administración, los operadores y la ciudadanía. A pesar de los esfuerzos, no hemos logrado un cambio real en la tendencia”, dijo el mandatario, al reconocer que la ciudad aún sufre con puntos críticos de acumulación de residuos.

Desde el Concejo alertaron que hay decenas de puntos críticos de basuras en Bogotá
Desde el Concejo alertaron que hay decenas de puntos críticos de basuras en Bogotá | Foto: Prensa concejal Diana Diago

Galán recordó que en los últimos 19 meses se han retirado diariamente cerca de 900 toneladas de escombros y desechos arrojados en sitios clandestinos. Sin embargo, la magnitud del problema exige, según su diagnóstico, un “nuevo impulso” que combine cambios administrativos, corresponsabilidad ciudadana y ajustes en el modelo de operación.

La decisión de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) de negar el recurso de reposición interpuesto por la UAESP llevó al Distrito a preparar un plan paralelo. Bogotá se alista para un escenario de libre competencia, pero insistirá en que el esquema de ASE es el que mejor se adapta a la realidad de la capital.

Se harán mayores esfuerzos en la recolección de basuras en el centro de Bogotá
Se harán mayores esfuerzos en la recolección de basuras en el centro de Bogotá | Foto: Alcaldía de Bogotá

El modelo de exclusividad permite un servicio más eficiente y sostenible. Vamos a seguir defendiéndolo porque garantiza mejores condiciones para los bogotanos”, afirmó el alcalde.

El mandatario también hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar la separación en la fuente, respetar horarios de disposición y mejorar la gestión de residuos especiales. “El cambio depende también del apoyo de los bogotanos. Todos tenemos un rol en la construcción de una ciudad más limpia”, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alcalde de Bucaramanga reacciona ante decisión de nulidad de su elección por el Consejo de Estado: “No es momento para abandonar”

2. La investigación sobre dos tiradores escolares, en partes diferentes, pero con algo en común: presencia en macabros sitios online

3. Así celebró su cumpleaños 116 la mujer más longeva del mundo: esto ha pasado desde su nacimiento

4. Jefe de la DEA acusa a Nicolás Maduro de cooperar con las Farc y el ELN para enviar cocaína a EE. UU.: las cifras son alarmantes

5. Gobierno Petro reveló preocupante motivo por el que Epa Colombia fue trasladada: MinJusticia contó la verdad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BasurasUaespCarlos Fernando Galán

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.