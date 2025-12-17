El manejo de la recolección de basura en Bogotá es un problema de nunca acabar y, esta vez, el alcalde Carlos Fernando Galán se enfrenta a una situación compleja ante las múltiples denuncias que se han venido presentando alrededor de la recolección de residuos en la capital del país.

Por esta razón, la Procuraduría le solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) que adopte medidas urgentes para evitar una posible afectación en el servicio público de aseo en Bogotá.

Esto, teniendo en cuenta que está por iniciar un proceso de transición hacia un nuevo esquema de recolección de basuras, el cual podría terminar ocasionando más estragos de los que ya se están registrando en las calles de la ciudad.

De hecho, mientras la Procuraduría hacía este llamado urgente, varias personas en redes sociales informaron que en la carrera 19 con calle 104 fueron hallados residuos peligrosos abandonados en el espacio público, una situación que representó un riesgo para la salud de los transeúntes.

Los usuarios en X también han reportado, a través de videos y fotografías, el grave problema que estaría enfrentando en la actualidad el sistema de recolección de basuras en Bogotá, donde se observan calles llenas de basura, residuos regados en el suelo y una situación que, para algunas personas, “no es un tema de percepción”.

Por esta razón, la Procuraduría requirió el pasado 12 de noviembre a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que defina una hoja de ruta “clara e integral” que permita identificar acciones inmediatas orientadas a la planeación institucional del nuevo esquema, el fortalecimiento del control y la mitigación de riesgos.

“Dicha hoja de ruta deberá diferenciar de manera precisa las acciones propias y exclusivas de la SSPD de aquellas que requieren articulación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y otras entidades competentes”, indicaron desde el ente de control.

El 12 de febrero de 2026, Bogotá empezará a vivir la transición hacia el nuevo modelo de aseo, en el cual los usuarios podrán elegir la empresa que consideren más conveniente para la recolección de residuos en su sector. Por ello, las entidades deberán contar con una preparación adecuada que garantice la continuidad, la cobertura y la calidad del servicio.

¿Crisis de basuras?: Bogotá está a 71 días de quedarse sin contratos con los operadores de recolección y hay dudas frente a lo que viene

Para la Procuraduría, es indispensable que la Superservicios active sus competencias preventivas para mitigar cualquier tipo de riesgo que pueda afectar la adecuada prestación del servicio público de aseo y, de paso, los derechos de los usuarios.

La Alcaldía de Bogotá, la UAESP, la Superservicios, la Superindustria y otras entidades involucradas deberán entregar información detallada sobre los recursos técnicos y humanos disponibles, el presupuesto asignado y los cronogramas de trabajo del nuevo sistema de aseo en la capital.