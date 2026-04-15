¿Por qué Usme está sin agua? La conexión ilegal que afectó a más de 72 mil usuarios

Una situación irregular dejó sin servicio de agua potable a más de 72 mil habitantes de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, durante este miércoles 15 de abril.

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El hecho se presentó luego de que se registrara un intento de conexión ilegal a una de las tuberías principales del sistema de acueducto.

De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), el incidente ocurrió en la vereda El Uval, en un punto clave de la red donde pasa una tubería que transporta el agua hacia la planta El Dorado, lugar donde se realiza el tratamiento del líquido antes de ser distribuido a los hogares.

La afectación fue por intento de conexión ilegal. Foto: EAAB

Según la información oficial, varias personas intentaron intervenir esta infraestructura de manera clandestina con el fin de obtener el servicio de forma irregular. Esta acción terminó provocando daños en la tubería, lo que obligó a suspender el suministro de agua mientras se hacían trabajos de reparación.

Desde las primeras horas del día, operarios de la empresa iniciaron labores en la zona afectada para solucionar el problema. Sin embargo, debido a la importancia de la tubería y al daño causado, fue necesario interrumpir el servicio en distintos sectores de la localidad, lo que impactó tanto a barrios urbanos como a zonas rurales.

Entre las áreas afectadas se encuentran múltiples barrios de Usme, donde los habitantes tuvieron que enfrentar la falta de agua durante varias horas. Esta situación generó dificultades en las actividades cotidianas, especialmente en hogares donde el acceso al agua es fundamental para labores básicas.

Frente a esta emergencia, la EAAB puso en marcha un plan de contingencia para mitigar el impacto en la comunidad. Como parte de estas medidas, se dispuso el suministro de agua a través de carrotanques, los cuales pueden ser solicitados por los usuarios mediante las líneas de atención y canales oficiales de la entidad.

La empresa también informó que los trabajos de reparación avanzan con el objetivo de restablecer el servicio lo antes posible. Según lo previsto, el suministro de agua podría normalizarse de manera gradual durante la mañana del jueves en gran parte de la localidad.

Este hecho evidencia nuevamente las consecuencias que pueden generar las conexiones ilegales a las redes de servicios públicos. Además de ser una práctica fuera de la ley, este tipo de acciones puede ocasionar daños que terminan afectando a miles de personas.

Usme sin agua. Foto: Getty Images

La EAAB hizo un llamado a la ciudadanía para evitar manipular la infraestructura del sistema de acueducto, recordando que estas conductas no solo ponen en riesgo a quienes las realizan, sino que también afectan el bienestar de toda la comunidad.

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Mientras se restablece el servicio, los habitantes de Usme permanecen atentos a la solución definitiva de la emergencia, en medio de las dificultades que implica no contar con agua potable en sus viviendas.