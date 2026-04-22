Cortes de agua de emergencia en Suba: Estos son los sectores afectados por daño en la Calle 153

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) emitió un comunicado en sus redes sociales este miércoles 22 de abril, en donde informó sobre el daño de una tubería que afecta a más de 20 barrios ubicados en la localidad de Suba.

Esta es la programación de cortes de agua en barrios de Bogotá el jueves 23 de abril de 2026

De acuerdo con la información de la entidad, a estas horas se encuentran funcionarios de la EAAB, quienes atienden la falla repentina de la tubería de 24 pulgadas conocida como “Línea de conducción estación de bombeo Suba”, la cual se encuentra ubicada desde la Avenida Calle 153 con carrera 58.

Zonas con suspensión de agua

Mientras la EAAB realiza sus labores para reparar la falla, la entidad menciona cuáles serán los sectores donde será necesario suspender el suministro de agua:

Calle 119 a 158 entre carreras 83 y 91

Calle 169 a 170 entre carreras 66 y 69

Calle 127 a 170 entre carreras 72 y 80

Calle 127 a 150 entre carreras 81 y 92

Sector salida calle 153 con Av. Boyacá: desde Calle 147 a 170 entre carrera 54 y la carrera 76.

Barrios: Coquimbo, Provenza, Altos de Suba, Hunza, Los Arrayanes. Suba pueblo, Provenza, Salamanca, Calatalud, Lindaraja, Tuna baja, La Palma, San Francisco, Qumram, Casablanca, Las Terrazas, Taberín, La Manuelita, Aguadita y Cami Suba, Alcaldía Local de Suba, Urbanización Casablanca.

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá informa que los trabajos de reparación se estiman finalizar durante el mediodía, momento en el cual se comenzará a realizar el restablecimiento paulatino del servicio de agua en el sector. Se espera que el suministro vuelva a su normalidad durante las primeras horas de la noche.

Mientras se realiza la reparación, la entidad le informa a los ciudadanos la disposición de carrotanques de agua, los cuales pueden ser solicitados por medio de la línea 116. Se le dará mayor prioridad a hospitales, hogares geriátricos, fundaciones y comedores.

“El equipo técnico de la EAAB manifiesta su compromiso con la comunidad para atender rápidamente esta contingencia, al tiempo que agradece la colaboración de la ciudadanía”, menciona la entidad.

Recomendaciones de la EAAB ante los cortes de agua

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de programaciones de corte de agua en las localidades de la capital, por lo que se les recomienda a los ciudadanos afectados llenar el tanque de reserva de sus hogares horas antes de los respectivos trabajos de mantenimiento programados.

Además, si se almacena agua en recipientes, se aconseja consumirla antes de 24 horas. Por otra parte, se sugiere un uso racional del agua, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.