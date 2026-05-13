La confianza de los consumidores perdió fuerza y se enfría la intención de compra en Colombia

La confianza de los consumidores colombianos registró un retroceso durante abril de 2026, reflejando un deterioro en las expectativas económicas de los hogares y una menor disposición para realizar compras importantes como vivienda, vehículos y electrodomésticos. Así lo reveló la más reciente Encuesta de Opinión del Consumidor de Fedesarrollo.

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De acuerdo con el informe, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 13,7%, lo que representó una caída de 5,6 puntos porcentuales frente a marzo, cuando había alcanzado 19,3%.

A pesar del retroceso mensual, el indicador continúa mostrando una recuperación importante frente a abril de 2025, cuando registraba un balance negativo de -8,6 %.

La disminución estuvo impulsada tanto por un deterioro en las expectativas económicas futuras como por una menor percepción sobre las condiciones actuales de los hogares.

El Índice de Expectativas del Consumidor cayó de 26,3% a 19,9%, mientras que el Índice de Condiciones Económicas descendió de 8,7 % a 4,5 %.

Dentro de las expectativas de los hogares, también se observó una reducción en el optimismo sobre el comportamiento económico del país durante los próximos doce meses.

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El balance de consumidores que creen que Colombia tendrá “buenos tiempos económicamente” pasó de 15,4% a 10,2%, mientras que la percepción sobre una mejora general de la economía nacional cayó de 19,7% a 9,2%. También se muestran señales de desaceleración en decisiones de consumo relacionadas con bienes de alto valor.

La percepción sobre el futuro económico del país se debilitó frente a marzo. Foto: Getty Images

La disposición a comprar vivienda registró una caída de 12,4 puntos porcentuales, pasando de -24% a -36,4% en abril. Bogotá y Medellín estuvieron entre las ciudades donde se presentaron los mayores retrocesos en intención de compra de vivienda, con caídas de -13,3 y -14,7 puntos porcentuales, respectivamente.

La situación también afectó el consumo de bienes durables. La disposición a comprar muebles y electrodomésticos cayó 7,3 puntos porcentuales, mientras que la intención de compra de vehículos disminuyó 3,5 puntos porcentuales frente al mes anterior.

Por ciudades, la confianza del consumidor cayó en tres de las cinco principales capitales analizadas. Bucaramanga registró la mayor disminución mensual, con una caída de -11,6 puntos porcentuales, seguida por Bogotá (-9,1 puntos porcentuales) y Cali (-4,9 puntos porcentuales). Barranquilla fue la ciudad con mejor comportamiento, alcanzando un balance de 30%, mientras Cali se mantuvo como la ciudad con mayor nivel de confianza, con 29,6%.

El deterioro también se reflejó en todos los niveles socioeconómicos. El estrato medio presentó una caída de 5,6 puntos porcentuales, mientras el estrato bajo retrocedió 5,5 puntos y el alto disminuyó 3,6 puntos porcentuales frente a marzo. El nivel alto, además, volvió a terreno negativo con un balance de -13,5 %.

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Aunque el indicador continúa en terreno positivo y muy por encima de los niveles observados durante 2025, el resultado de abril evidencia una pérdida de impulso en la percepción económica de los hogares al inicio del segundo trimestre del año.

El comportamiento es relevante porque la confianza del consumidor suele anticipar dinámicas de gasto, consumo e inversión de los hogares, variables que tienen impacto directo sobre sectores como comercio, vivienda, industria, crédito y servicios dentro de la economía colombiana.