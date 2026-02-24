Control y vigilancia

SuperServicios pone bajo la lupa a las gigantes de la generación de energía, tras lo ocurrido con embalses como Urrá e Ituango

Los generadores hidroeléctricos fueron requeridos para supervisión de sus condiciones, ante la prolongación de las lluvias.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
24 de febrero de 2026, 9:34 a. m.
El embalse Urrá se mantuvo en alerta roja, por altos niveles de agua al producir la energía y desbordar el líquido al río Sinú.
El embalse Urrá se mantuvo en alerta roja, por altos niveles de agua al producir la energía y desbordar el líquido al río Sinú. Foto: Foto 1: Embalse Urrá / Cortesía Urrá. Foto 2: Invierno en Córdoba / UNGRD

Ante la continuidad de las lluvias y tras lo ocurrido recientemente en Colombia con el inesperado invierno, que inclusive llevó a la declaratoria de emergencia económica, la Superintendencia de Servicios Públicos anunció que hará supervisión a varias empresas de generación de energía.

De esa manera requirió a las principales empresas de generación eléctrica. En la lista están AES Colombia & CIA.; Celsia Colombia; Empresa Urrá S.A.; Empresas Públicas de Medellín; Enel Colombia S.A.; la Hidroeléctrica del Alto Porce S.A.S. e Isagen.

Según la Superintendencia, lo que busca es supervisar el cumplimiento de aspectos financieros, técnicos y administrativos. En el fondo, esta revisión estaría en línea con el objetivo de garantizar que la operación de los recursos hídricos se ajuste a la regulación, la continuidad del servicio y la protección de los derechos de los usuarios.

De acuerdo con lo manifestado por la entidad de vigilancia y control, en su tarea revisará que, con todo y la coyuntura climática, las generadoras logren mantener eficiencia y no se presenten desviaciones en los estándares de prestación del servicio.

Macroeconomía

Dólar amanece más caro en Colombia: precio oficial de este 24 de febrero

Macroeconomía

Banco Mundial revisó los alcances de leyes que le dan participación a la mujer y halló sorpresas

Macroeconomía

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 24 de febrero

Macroeconomía

Lupa al crecimiento de 2025: tres años seguidos por debajo al promedio de los últimos 20 años. ¿Cómo habría sido sin impulso fiscal?

Macroeconomía

Bancolombia anuncia que sus servicios digitales y físicos estarán fuera de servicio

Macroeconomía

Resultados de la cumbre entre Gobierno Petro y los banqueros, ¿inversión forzosa va o no va? Esto dice presidente de Asobancaria

Macroeconomía

Alza del salario mínimo aprieta a trabajadores independientes, mientras que solo 4 % de las empresas subirá sueldos más de 10 %

Empresas

Renuncia el presidente de la Hidroeléctrica Urrá tras emergencia ambiental en Córdoba e irregularidades en el manejo del embalse

Empresas

La ANLA dice que hay evidencia técnica de sobrepeso en embalse Urrá y toma drástica medida

Política

Gustavo Petro pide la renuncia del gerente de Urrá y critica a EPM en medio de crisis por inundaciones

Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos, durante el consejo de ministros del 10 de febrero de 2026
Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos. Foto: Youtube / Transmisión

Para hacer efectiva la misión que se ha impuesto la SuperServicios, los representantes legales de las empresas de generación de energía eléctrica fueron citados a entregar la información solicitada.

Según lo anunciado hasta el momento, deberán explicar los parámetros operativos de los embalses, de manera detallada, lo que implicará hacer verificación estricta de volúmenes útiles, niveles operativos y disponibilidad declarada.

Por el lado de la entidad de vigilancia y control, se auditará la veracidad de la información reportada respecto a caudales, descargas y vertimientos.

Igualmente, la Superintendencia revisará los planes de mantenimiento y disponibilidad, a partir de la revisión obligatoria del detalle de actividades ejecutadas y programadas.

Torres de transmisión eléctrica forman parte de las labores preventivas para reducir fallas y garantizar un suministro estable de energía en la región.
Energía eléctrica Foto: Getty Images

En este aparte, serán las empresas las que tendrán que sustentar técnica y documentalmente cualquier indisponibilidad que afecte la oferta energética.

En Colombia, más del 80 por ciento de la energía se genera a partir de agua. Durante las copiosas lluvias que han afectado al territorio nacional, pero con más fuerza a 8 departamentos del país, que llevaron a la declaratoria de emergencia, en casos como el del embalse de Urrá se llegó hasta a dejar de verter agua al río Sinú, lo que implicaba la parálisis momentánea de la generación de energía. Todo, porque el ciclo consiste justamente en eso: el agua para encender turbinas se toma del embalse y luego se vierte al cuerpo de agua natural.

Así las cosas, la superintendencia hará la revisión de la gestión y criterios de operación, partiendo de la supervisión de los modelos técnicos empleados para la toma de decisiones y precios de oferta. La Superservicios verificará que la metodología aplicada responda con precisión a las condiciones hidrológicas actuales, dijo la entidad.

Más de Macroeconomía

Dolar

Dólar amanece más caro en Colombia: precio oficial de este 24 de febrero

Las mujeres cada vez ocupan más roles de liderazgo en la industria de la seguridad privada.

Banco Mundial revisó los alcances de leyes que le dan participación a la mujer y halló sorpresas

Dólar Dólares

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 24 de febrero

Inflación economia Inflación economía

Lupa al crecimiento de 2025: tres años seguidos por debajo al promedio de los últimos 20 años. ¿Cómo habría sido sin impulso fiscal?

La aplicación del banco estuvo sin funcionar durante un gran tiempo

Bancolombia anuncia que sus servicios digitales y físicos estarán fuera de servicio

Cumbre de banqueros con el Ministerio de Hacienda

Resultados de la cumbre entre Gobierno Petro y los banqueros, ¿inversión forzosa va o no va? Esto dice presidente de Asobancaria

Bankruptcy concept, isometric suffering businessman sitting under collapsed pile of gold coins

Alza del salario mínimo aprieta a trabajadores independientes, mientras que solo 4 % de las empresas subirá sueldos más de 10 %

El cambio en la demografía es una de las variantes para que las familias opten por tomar un seguro de vida.

El seguro gana terreno en Colombia en medio de un año de riesgos

En Colombia, las personas que se acercan a la edad de jubilación tienen la posibilidad de trasladarse entre los regímenes pensionales público y privado, pero este proceso no se realiza de manera directa. Para quienes consideran cambiar de régimen, existe un mecanismo obligatorio llamado doble asesoría, que permite tomar decisiones informadas sobre el futuro pensional.

Precio del euro: así se compra y vende la divisa en las casas de cambio

Noticias Destacadas