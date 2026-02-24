SuperServicios pone bajo la lupa a las gigantes de la generación de energía, tras lo ocurrido con embalses como Urrá e Ituango

Ante la continuidad de las lluvias y tras lo ocurrido recientemente en Colombia con el inesperado invierno, que inclusive llevó a la declaratoria de emergencia económica, la Superintendencia de Servicios Públicos anunció que hará supervisión a varias empresas de generación de energía.

De esa manera requirió a las principales empresas de generación eléctrica. En la lista están AES Colombia & CIA.; Celsia Colombia; Empresa Urrá S.A.; Empresas Públicas de Medellín; Enel Colombia S.A.; la Hidroeléctrica del Alto Porce S.A.S. e Isagen.

Según la Superintendencia, lo que busca es supervisar el cumplimiento de aspectos financieros, técnicos y administrativos. En el fondo, esta revisión estaría en línea con el objetivo de garantizar que la operación de los recursos hídricos se ajuste a la regulación, la continuidad del servicio y la protección de los derechos de los usuarios.

De acuerdo con lo manifestado por la entidad de vigilancia y control, en su tarea revisará que, con todo y la coyuntura climática, las generadoras logren mantener eficiencia y no se presenten desviaciones en los estándares de prestación del servicio.

Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos. Foto: Youtube / Transmisión

Para hacer efectiva la misión que se ha impuesto la SuperServicios, los representantes legales de las empresas de generación de energía eléctrica fueron citados a entregar la información solicitada.

Según lo anunciado hasta el momento, deberán explicar los parámetros operativos de los embalses, de manera detallada, lo que implicará hacer verificación estricta de volúmenes útiles, niveles operativos y disponibilidad declarada.

Por el lado de la entidad de vigilancia y control, se auditará la veracidad de la información reportada respecto a caudales, descargas y vertimientos.

Igualmente, la Superintendencia revisará los planes de mantenimiento y disponibilidad, a partir de la revisión obligatoria del detalle de actividades ejecutadas y programadas.

Energía eléctrica Foto: Getty Images

En este aparte, serán las empresas las que tendrán que sustentar técnica y documentalmente cualquier indisponibilidad que afecte la oferta energética.

En Colombia, más del 80 por ciento de la energía se genera a partir de agua. Durante las copiosas lluvias que han afectado al territorio nacional, pero con más fuerza a 8 departamentos del país, que llevaron a la declaratoria de emergencia, en casos como el del embalse de Urrá se llegó hasta a dejar de verter agua al río Sinú, lo que implicaba la parálisis momentánea de la generación de energía. Todo, porque el ciclo consiste justamente en eso: el agua para encender turbinas se toma del embalse y luego se vierte al cuerpo de agua natural.

Así las cosas, la superintendencia hará la revisión de la gestión y criterios de operación, partiendo de la supervisión de los modelos técnicos empleados para la toma de decisiones y precios de oferta. La Superservicios verificará que la metodología aplicada responda con precisión a las condiciones hidrológicas actuales, dijo la entidad.