La expectativa que han mantenido los colombianos alrededor de las medidas que utilizará el gobierno para conseguir los recursos y así financiar las necesidades coyunturales que llevaron a la declaratoria de emergencia económica en 8 departamentos de Colombia estaría a punto de terminar.

Según dijo el presidente Gustavo Petro a través de su red social X, este martes 24 de febrero firmará el decreto con el paquete de medidas, principalmente tributarias, para ese fin. Con ello, se espera que ese mismo día se destape el contenido de la nueva normatividad.

Se trata del decreto que sucede al ya emitido, con el cual se estableció el estado de excepción en 8 departamentos de Colombia que han resultado afectados por la ola invernal inesperada, provocada por el fenómeno conocido como frente frío.

Cumbre de banqueros con el Ministerio de Hacienda Foto: Ministerio de Hacienda / Cortesía

De acuerdo con lo expresado por el mandatario, las ganancias que consideró “extraordinarias”, obtenidas por los bancos, tendrían un impuesto.

Petro aprovechó además el trino para referirse a la razón que, a su juicio, llevó a los resultados que obtuvieron los bancos en 2025. “Este crecimiento de las utilidades no se debe al crecimiento económico real sino al alza de interés interna promovida por el Banco de la República”, aseveró.

Este mismo lunes 23 de febrero, los banqueros colombianos se sentaron a la mesa con el Ministerio de Hacienda, con el fin de conocer los alcances de un posible decreto con la medida de inversión forzosa que anunció el mandatario.

De allí salió una propuesta de parte del sector financiero, para otorgar alivios a usuarios de las zonas afectadas e incluidas en la emergencia económica, además de otras prebendas. El gremio de bancos, Asobancaria, habló de presentar los detalles de la alternativa que podría reemplazar una medida de inversión forzosa, la cual, para muchos analistas, sería inconveniente e inconstitucionales. Inclusive, podrían encarecer los créditos.