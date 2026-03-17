Gustavo Petro: “Están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”

El presidente Gustavo Petro comenzó una nueva polémica con Ecuador, donde gobierna el presidente Daniel Noboa, cercano a la derecha.
El mandatario colombiano aseguró que desde ese país estarían bombardeando el territorio nacional y, según su hipótesis, los responsables no serían los grupos armados.
“Han aparecido bombas. Una bomba tirada desde avión. Se van a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador. Ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigarla bien, de que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, expresó Petro.
