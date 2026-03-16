Paloma Valencia denuncia que Colpensiones prepara un segundo contrato de publicidad: la cifra es millonaria

Paloma Valencia, candidata presidencial, continúa realizando denuncias sobre los millonarios contratos de publicidad de Colpensiones.

Si bien, el 2 de marzo ya había denunciado algo al respecto, Valencia volvió reportar a través de su cuenta en X que Colpensiones alista un segundo contrato de publicidad por $15.171 millones para este 2026.

“Entre el 25 de febrero y el 4 de marzo la entidad publicó dos convocatorias para gastar $27.510 millones en publicidad durante 2026. Con este nuevo contrato, durante el Gobierno Petro Colpensiones habría gastado $87.621 millones en publicidad, un incremento del 1.032 % frente al periodo 2020-2022″, dijo la candidata presidencial en X, esta mañana de lunes 16 de marzo.

Colpensiones prepara un nuevo contrato por $12.339 millones para servicios de medios y publicidad, denunció Paloma Valencia: “En plenas elecciones”

De tal modo, Valencia dijo que el nivel de derroche de dinero por parte de Colpensiones, es algo que calificó de histórico.

“Este nivel de derroche es histórico. Mientras el Gobierno quiere exprimir a los colombianos con más impuestos, sus funcionarios despilfarran el dinero de los contribuyentes”, resaltó Valencia.

Tal como se mencionó inicialmente, Valencia también denunció a comienzos del mes en curso, antes de las elecciones del pasado 8 de marzo, que Colpensiones estaba preparaba un contrato de $12.339 millones para contratar publicidad a través de medios “no masivos” de comunicación.

La precandidata presidencial Paloma Valencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Posteriormente, el 4 de marzo, desde Colpensiones publicaron una nueva convocatoria por $15.171 millones para contratar publicidad, esta vez con medios masivos de comunicación.

“Es decir, fragmentaron la operación en dos contratos a pesar que tienen prácticamente el mismo propósito. Esto no tiene sentido. ¿Acaso el Gobierno está aceitando la maquinaria durante elecciones para que mejore la percepción de Cepeda?“, advirtió la candidata presidencial.

Por último, Valencia señaló que son los colombiano los que al final están pagando “el derroche del Gobierno Petro”.

Le dicen a Petro que “asuma la responsabilidad de la corrupción de su gobierno”

“El gasto excesivo en publicidad también es una forma de corrupción. Despilfarran el dinero del Estado en contratos con costos disparados y ningún tipo de control. El 7 de agosto le pondremos fin a esta feria de contratos innecesarios”, concluyó.