Álvaro Uribe sale en defensa de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “Ambos valoran y escuchan la diversidad del país”

Álvaro Uribe defendió la alianza de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, de cara a la primera vuelta presidencial, en medio de la polémica generada este fin de semana por las diferencias ideológicas y políticas de la dupla.

A través de un mensaje compartido en X, el exmandatario manifestó que los dos candidatos defienden la libertad y el bienestar colectivo “por oposición al estatismo asfixiante que anula la creatividad”.

Continuó diciendo que, en medio de la corrupción que le ha restado legitimidad a la política colombiana, ambos aspirantes son “absolutamente transparentes”.

“No venimos a borrar nuestras diferencias”: Juan Daniel Oviedo ante polémica sobre declaraciones de Paloma Valencia

A renglón seguido, Uribe destacó el camino de Valencia: “Paloma ha sido firme, sin oportunismos, para defender sus ideas. Firme en la seguridad, en la defensa de nuestros soldados y policías, en la oposición a la droga, en el apoyo efectivo al emprendimiento privado, en el estudio de soluciones para la salud, la juventud que no estudia ni trabaja, la mujer cabeza de familia, el adulto mayor”.

La versión de Uribe es que la candidata presidencial “representa la oposición al odio de clases, representa la economía fraterna para que gane el trabajador, gane el emprendedor, gane la inversión productiva, gane el empleo de calidad. Mejor remuneración, menos impuestos, Estado de tamaño reducido, que no estorbe”.

Entre los atributos de su programa, el expresidente también habló que “Paloma tiene visión clara para apoyar al campesino, al empresario del agro. Siente el compromiso con banca de oportunidades, con financiar la economía popular que también sustituya al gota a gota que asfixia al compatriota que vende en la calle”.

Álvaro Uribe, Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia. Foto: Guillermo Torres / Semana

Para él, en estos temas coinciden Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. De igual manera, reiteró que si Valencia no hubiera ganado la Gran Consulta por Colombia, su partido estaría respaldando al electo: “Si Oviedo o alguien de la consulta hubiera ganado, ahí estaría Paloma, estaríamos quienes la apoyamos para cumplir la palabra, por supuesto con diferencias en temas”.

Uribe reconoció que Oviedo y Valencia tienen diferencia: “No las ocultan. Ambos respetan la Constitución, son categóricos en el respeto a los niños. Paloma rechaza la ideología de género, ideología que Oviedo no comparte. Ambos valoran y escuchan la diversidad del país”.

Y concluyó: “Paloma no discrimina colombianos, es caucana, comprende la diversidad que forma a nuestro pueblo. En ella prima el afecto general por sus compatriotas”.