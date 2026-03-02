POLÍTICA

Colpensiones prepara un nuevo contrato por $12.339 millones para servicios de medios y publicidad, denunció Paloma Valencia: “En plenas elecciones”

La candidata presidencial dijo que Colpensiones quiere dejar amarrada la publicidad de la campaña presidencial.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 9:04 a. m.
Paloma Valencia y Jaime Dussán.
Paloma Valencia y Jaime Dussán. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien tiene sus ojos puestos en Colpensiones, denunció que el fondo del Estado prepara un millonario contrato de publicidad y medios que firmará, si nada extraordinario ocurre, en marzo de 2026.

“Colpensiones prepara un nuevo contrato por $12.339 millones para servicios de medios y publicidad. Con este contrato, entre 2023 y 2026 la entidad habría gastado $72.450 millones en gastos de publicidad”, precisó Valencia.

Esa cifra, según la candidata presidencial, es “un 836% más de lo que se gastó entre 2020 y 2022, donde el contrato para los servicios de publicidad apenas llegó a $7.741 millones”.

JAIME DUSSÁNPresidente de Colpensiones
Jaime Dussán, presidente de Colpensiones. Foto: Cortesía Colpensiones-API / GUILLERMO TORRES-SEMANA

Tras denunciar este nuevo hecho en Colpensiones, Valencia consideró que este es “el Gobierno del derroche en eventos, burocracia, publicidad y logística. ¿Para eso quieren trasladar los $25 billones de los fondos de pensiones? ¿Ese es el afán con la reforma pensional?“, preguntó.

Política

Gustavo Petro, sin mencionar a Trump, reflexionó sobre el ataque contra Irán: “El gobierno de Estados Unidos tiene hoy una gran responsabilidad ante la humanidad”

Política

“Estas pueden ser las últimas elecciones en las que Álvaro Uribe esté en el tarjetón”: Jerónimo Uribe habla de Paloma Valencia y los ruidos tras la renuncia de Lafaurie

Política

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advertido de un ataque con drones en su contra, señaló a alias Calarcá y lanzó fuertes críticas a Petro

Política

Los “modelos predictivos” electorales que humillaron a Daniel Coronell en Univisión

Política

El Pacto Histórico recibirá la última bocanada de oxígeno del Consejo Nacional Electoral a menos de ocho días de las elecciones

Política

Inician las elecciones: abren urnas en 67 países y 1.250.846 colombianos están habilitados para votar

Política

Carlos Carrillo le pide a Petro reconsiderar la salida de Julio Riaño de la embajada de Colombia en Turquía: “Es una mala idea”

Confidenciales

El procurador general, Gregorio Eljach, reconoció que es masón y dijo, con orgullo, que tiene el grado más alto: “Es una filosofía de vida”

Nación

“No hay evidencia de manipulación al código fuente”: MinDefensa responde sobre denuncia de Petro de fraude electoral

Nación

Contraloría advierte riesgos si se cumple orden de Petro de destruir diques en Córdoba: pide a la UNGRD atender a damnificados

Valencia también informó que entre 2023 y 2025 Colpensiones firmó dos contratos a dedo con RTVC para gestión de medios y publicidad.

“Ambos contratos tenían prácticamente el mismo objeto y terminaron costando más del doble del valor inicial con las adiciones millonarias que aprobó la entidad. Según me informan, el entonces Vicepresidente de Riesgos habría alertado mediante correo electrónico que la Procuraduría advirtió sobre los riesgos de firmar adiciones reiteradas en vez de suscribir un nuevo contrato”, dijo.

Paloma Valencia Candidata presidencial
Paloma Valencia Candidata presidencial Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

E interrogó: “¿Será esto cierto? ¿Será verdad que esta alerta le costó el puesto al Vicepresidente?“.

En contraste- añadió- entre 2020 y 2022 Colpensiones ejecutó un contrato de gestión de medios que inició en $5.000 millones y aumentó a $7.741 millones.

“A diferencia de los contratos a dedo entregados a RTVC, durante la anterior administración Colpensiones realizó un proceso de contratación normal y seleccionó a una unión temporal (suma de varias empresas privadas). ¿Por qué RTVC terminó encargado de gestionar pauta y marketing más allá de los medios públicos? ¿Realmente está habilitada la entidad para realizar esa labor?“, preguntó. Y pidió a la Contraloría General y la Procuraduría examinar la idoneidad de RTVC para adelantar este tipo de funciones.

Ahora, “en plenas elecciones, Colpensiones prepara un nuevo contrato de publicidad y gestión de medios por $12.339 millones. El contrato lo quieren firmar a mediados de marzo y se extendería hasta el 31 de diciembre. Quieren dejar asegurada la pauta durante las elecciones presidenciales. Solamente el contrato de 2026 terminaría costando más de lo que gastó Colpensiones entre 2020 y 2022. La entidad encargada de las pensiones de los colombianos quedó convertida en una agencia de marketing del Gobierno".

jaime dussánPresidente de Colpensiones
jaime dussánPresidente de Colpensiones Foto: Cortesía Colpensiones

“Ese es el afán del Gobierno por cuadrar caja y aumentar los impuestos. Necesitan seguir despilfarrando recursos en contratos inútiles de pauta, medios y marketing. El despilfarro del Gobierno Petro nos aumentó la deuda en $400 billones. Una irresponsabilidad histórica que pagarán las siguientes generaciones”, concluyó.

“El 7 de agosto acabaremos esta vagabundería”, remató.

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, no se ha referido al tema.

Paloma Valencia se ha convertido en el dolor de cabeza del fondo de pensiones del Estado. Ella demandó a la reforma constitucional por vicios de trámite durante su aprobación en el Congreso y el tema es objeto de revisión en la Corte Constitucional.

Más de Política

El presidente Gustavo Petro se volvió a pronunciar por el conflicto en Medio Oriente.

Gustavo Petro, sin mencionar a Trump, reflexionó sobre el ataque contra Irán: “El gobierno de Estados Unidos tiene hoy una gran responsabilidad ante la humanidad”

Jerónimo Uribe, Álvaro Uribe y Paloma Valencia.

“Estas pueden ser las últimas elecciones en las que Álvaro Uribe esté en el tarjetón”: Jerónimo Uribe habla de Paloma Valencia y los ruidos tras la renuncia de Lafaurie

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc; y el presidente Gustavo Petro.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advertido de un ataque con drones en su contra, señaló a alias Calarcá y lanzó fuertes críticas a Petro

Daniel Coronell

Los “modelos predictivos” electorales que humillaron a Daniel Coronell en Univisión

Presidente Gustavo Petro, Consejo Nacional Electoral - CNE

El Pacto Histórico recibirá la última bocanada de oxígeno del Consejo Nacional Electoral a menos de ocho días de las elecciones

Elecciones / Elecciones en Colombia / Elecciones Colombia - referencia

Inician las elecciones: abren urnas en 67 países y 1.250.846 colombianos están habilitados para votar

Carlos Carrillo y Gustavo Petro.

Carlos Carrillo le pide a Petro reconsiderar la salida de Julio Riaño de la embajada de Colombia en Turquía: “Es una mala idea”

Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo e Iván Cepeda

Sergio Fajardo arremete contra Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda: “El reto que tenemos nosotros es derrotar esos extremos”

La candidata Vicky Dávila visitó a la Virgen de Chiquinquirá en su cierre de campaña.

Vicky Dávila sorprendió a los feligreses de la Virgen de Chiquinquirá: como ofrenda, cantó en eucaristía

Noticias Destacadas