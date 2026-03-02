Colpensiones prepara un nuevo contrato por $12.339 millones para servicios de medios y publicidad, denunció Paloma Valencia: “En plenas elecciones”

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien tiene sus ojos puestos en Colpensiones, denunció que el fondo del Estado prepara un millonario contrato de publicidad y medios que firmará, si nada extraordinario ocurre, en marzo de 2026.

“Colpensiones prepara un nuevo contrato por $12.339 millones para servicios de medios y publicidad. Con este contrato, entre 2023 y 2026 la entidad habría gastado $72.450 millones en gastos de publicidad”, precisó Valencia.

Esa cifra, según la candidata presidencial, es “un 836% más de lo que se gastó entre 2020 y 2022, donde el contrato para los servicios de publicidad apenas llegó a $7.741 millones”.

Jaime Dussán, presidente de Colpensiones. Foto: Cortesía Colpensiones-API / GUILLERMO TORRES-SEMANA

Tras denunciar este nuevo hecho en Colpensiones, Valencia consideró que este es “el Gobierno del derroche en eventos, burocracia, publicidad y logística. ¿Para eso quieren trasladar los $25 billones de los fondos de pensiones? ¿Ese es el afán con la reforma pensional?“, preguntó.

Valencia también informó que entre 2023 y 2025 Colpensiones firmó dos contratos a dedo con RTVC para gestión de medios y publicidad.

“Ambos contratos tenían prácticamente el mismo objeto y terminaron costando más del doble del valor inicial con las adiciones millonarias que aprobó la entidad. Según me informan, el entonces Vicepresidente de Riesgos habría alertado mediante correo electrónico que la Procuraduría advirtió sobre los riesgos de firmar adiciones reiteradas en vez de suscribir un nuevo contrato”, dijo.

Paloma Valencia Candidata presidencial Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

E interrogó: “¿Será esto cierto? ¿Será verdad que esta alerta le costó el puesto al Vicepresidente?“.

En contraste- añadió- entre 2020 y 2022 Colpensiones ejecutó un contrato de gestión de medios que inició en $5.000 millones y aumentó a $7.741 millones.

“A diferencia de los contratos a dedo entregados a RTVC, durante la anterior administración Colpensiones realizó un proceso de contratación normal y seleccionó a una unión temporal (suma de varias empresas privadas). ¿Por qué RTVC terminó encargado de gestionar pauta y marketing más allá de los medios públicos? ¿Realmente está habilitada la entidad para realizar esa labor?“, preguntó. Y pidió a la Contraloría General y la Procuraduría examinar la idoneidad de RTVC para adelantar este tipo de funciones.

Ahora, “en plenas elecciones, Colpensiones prepara un nuevo contrato de publicidad y gestión de medios por $12.339 millones. El contrato lo quieren firmar a mediados de marzo y se extendería hasta el 31 de diciembre. Quieren dejar asegurada la pauta durante las elecciones presidenciales. Solamente el contrato de 2026 terminaría costando más de lo que gastó Colpensiones entre 2020 y 2022. La entidad encargada de las pensiones de los colombianos quedó convertida en una agencia de marketing del Gobierno".

jaime dussánPresidente de Colpensiones Foto: Cortesía Colpensiones

“Ese es el afán del Gobierno por cuadrar caja y aumentar los impuestos. Necesitan seguir despilfarrando recursos en contratos inútiles de pauta, medios y marketing. El despilfarro del Gobierno Petro nos aumentó la deuda en $400 billones. Una irresponsabilidad histórica que pagarán las siguientes generaciones”, concluyó.

“El 7 de agosto acabaremos esta vagabundería”, remató.

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, no se ha referido al tema.

Paloma Valencia se ha convertido en el dolor de cabeza del fondo de pensiones del Estado. Ella demandó a la reforma constitucional por vicios de trámite durante su aprobación en el Congreso y el tema es objeto de revisión en la Corte Constitucional.