POLÍTICA

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella reiteró que se financia con recursos propios y no recibe donaciones

Así lo declaró bajo juramento el candidato presidencial ante el notario único de Puerto Colombia.

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Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 4:40 p. m.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella reiteró que se financia exclusivamente con recursos propios y que no recibe donaciones.

Así lo manifestó nuevamente en un comunicado de prensa que se divulgó a la prensa este martes, 17 de marzo.

“Tal como fue declarado bajo la gravedad de juramento ante notaría (en Puerto Colombia) por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y la gerencia correspondiente, los recursos destinados a esta aspiración provienen exclusivamente del patrimonio del candidato y de créditos adquiridos para su financiación, los cuales serán pagados con la eventual reposición estatal de votos, conforme a la legislación electoral vigente”, precisaron.

Y agregaron: “En coherencia con este principio de transparencia, la cuenta oficial se encuentra totalmente bloqueada para recibir consignaciones de terceros, garantizando así la inexistencia de financiación externa. Todo gasto es autorizado únicamente por la gerencia y administrado bajo estrictos criterios de control y legalidad, en pleno cumplimiento de las normas electorales”.

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De otro lado, la campaña informó que la línea base de vinculados del movimiento ciudadano Defensores de la Patria alcanza hoy las 2.752.000 personas, “quienes respaldan esta iniciativa cívica orientada a fortalecer la democracia, la seguridad y el futuro del país. Reiteramos que este proyecto presidencial se financia por sí mismo, sin donaciones ni aportes externos, reafirmando su compromiso con la transparencia y el respeto a las normas electorales”.