ELECCIONES

De la Espriella reafirma la elección de José Manuel Restrepo como su fórmula: “No por acuerdos en las sombras ni por repartos de poder”

En un mensaje dirigido al país, De la Espriella aseguró que la decisión responde a la necesidad de actuar con “responsabilidad y madurez” frente al futuro del país.

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Redacción Semana
16 de marzo de 2026, 6:59 p. m.
José Manuel Restrepo es la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella
José Manuel Restrepo es la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella Foto: GETTY IMAGES

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella reafirmó y explicó por qué el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, es su fórmula vicepresidencial en la carrera por la Casa de Nariño.

¿Quién es José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella?

En un mensaje dirigido al país, De la Espriella aseguró que la decisión responde a la necesidad de actuar con “responsabilidad y madurez” frente al futuro del país. Según explicó, la elección no obedeció a acuerdos políticos ni a presiones de sectores tradicionales, sino a lo que considera el interés superior de Colombia.

“El futuro de nuestros hijos es lo que debemos salvaguardar”, afirmó el aspirante, al señalar que la elección de su fórmula busca fortalecer una propuesta orientada a mejorar la seguridad, dinamizar la economía y promover el trabajo digno.

José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella, expresó su agradecimiento desde Cali: “Me conquistó con esa idea de una nación milagro”

Durante su pronunciamiento, el candidato sostuvo que su decisión se basó en la capacidad y experiencia del exministro de Hacienda para enfrentar los desafíos del país. También enfatizó que la selección se hizo pensando en la idoneidad del cargo y no en factores como el origen, la identidad o cualquier otro elemento que, según dijo, desvíe la discusión del verdadero propósito del vicepresidente.

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De la Espriella agregó que espera que Restrepo no solo cumpla con el mandato constitucional de reemplazar al presidente en caso de ausencia, sino que también actúe como un aliado clave en la construcción de su propuesta de gobierno.

Abelardo de la Espriella inscribió su candidatura presidencial en Cali, en compañía de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.
Abelardo de la Espriella inscribió su candidatura presidencial en Cali, en compañía de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. Foto: Jorge Orozco/El País

El candidato sostuvo además que el país enfrenta un panorama complejo y aseguró que su equipo buscará ofrecer una alternativa frente al gobierno del presidente Gustavo Petro. “Con José Manuel Restrepo empiezo a cumplir mi promesa de rodearme de los mejores”, afirmó.

Finalmente, el aspirante concluyó que ambos trabajarán para impulsar lo que describió como una “Colombia segura, próspera y justa”, en lo que calificó como una “cruzada por la democracia y la libertad”.