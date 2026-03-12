José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella, expresó su agradecimiento desde Cali: “Me conquistó con esa idea de una nación milagro”

Este jueves, 12 de marzo, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo De La Espriella desde la Arena Cañaveralejo, en la ciudad de Cali.

El exministro José Manuel Restrepo, quien lo acompañará en esta carrera política, expresó su agradecimiento por hacer parte de esta fórmula para llegar a la Presidencia.

“Fue un acto de responsabilidad y patriotismo con Colombia”: Abelardo de la Espriella sobre su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo

“Amigos, hoy es un momento muy especial, debo decirles que estoy profundamente emocionado, emocionado de corazón, emocionado de ver tanto cariño, emocionado de ver tanta gente, emocionado del espíritu que sentimos aquí, de la ardentía con la cual estamos aquí, de que hoy estamos convencidos de que vamos a ser la Presidencia de la República”, dijo inicialmente Restrepo.

El exministro de Hacienda y de Comercio, hasta hoy rector universitario, se mostró muy entusiasta y agradeció al abogado por escogerlo.

“Mucha gente me pregunta: ‘¿Por qué adhirió a Abelardo de la Espriella?’ Y mi respuesta es que él me conquistó con esa idea de una nación milagro, porque yo creo firmemente que este país hay que construirlo con esperanza”, mencionó Restrepo.

Y agregó: “Creo firmemente que cada uno de ustedes tiene en su frente la R profunda de la resiliencia, capacidad infinita de superar momentos de adversidad, y porque como colombianos no queremos caer en el abismo, tenemos que construir no con odio y con resentimiento, sino con amor”.

Abelardo de la Espriella aseguró que el nombramiento de Restrepo como su fórmula vicepresidencial no obedeció a una jugada política, sino a una determinación técnica pensando en el futuro de Colombia.

“Abelardo de la Espriella y su vicepresidente, si ustedes la ven, es una dupla que tiene características que ninguna otra tiene. La primera de ellas, experiencia; aquí hay experiencia real, comprobada, con resultados. La segunda de ellas, profundo amor por Colombia y por los más necesitados, por los que sufren, por la clase obrera, por los informales, por los independientes que tienen su propio negocio, por los que sufren con la salud, por los que no tienen acceso a la educación, por aquellos que viven en el campo colombiano, por aquellos que en este momento están pidiendo una respuesta”, puntualizó el exministro.