“Fue un acto de responsabilidad y patriotismo con Colombia”: Abelardo de la Espriella sobre su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo

El candidato Abelardo de la Espriella oficializó en un evento desde la Arena Cañaveralejo, en la ciudad de Cali, a José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresidencial, quien acompañará al abogado en la carrera por la Presidencia de la República.

José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo De La Espriella, expresó su agradecimiento desde Cali: “Me conquistó con esa idea de una nación milagro”

“Buenas noches, vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano. A partir de hoy, compañero de todas las batallas y luchas que tengamos que dar por la patria. Gracias, querido maestro José Manuel, y a tu hermosa familia por este sacrificio que haces por la patria”, dijo de la Espriella este jueves, 12 de marzo.

El candidato expresó su agradecimiento al exministro por acompañarlo en este camino hacia las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

“José Miguel fue el hombre que llegó al Ministerio de Hacienda después del inicio del estallido social aquí en Cali. Y a punta de rigor, escucha, consenso y trabajo, logró un acuerdo para que se apaciguara la violencia en esta hermosa ciudad. Los caleños vieron en José Manuel un académico, un funcionario probo, un amigo en quien confiar”, mencionó.

Y agregó: “Gracias, José Manuel, por todo lo que hiciste por Colombia. José Manuel, y esa vicepresidencia no corresponde a una búsqueda de votos, de maquinarias o a oportunismo político. Obedece a una persuasión de votos de confianza en un colombiano ejemplar. Preparado, sereno, confiable, transparente, académico, riguroso, trabajador y, sobre todo, un gran humanista”.

El exministro de Hacienda fue el escogido y ahora se sumará a la campaña para intentar ganar en primera vuelta, donde la más reciente encuesta está liderada entre Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

“Haber escogido a José Manuel fue un acto de responsabilidad y patriotismo con Colombia y una muestra de extrema coherencia. José Manuel y yo defendemos los valores y principios fundacionales que representan el alma de la colombianidad. Ambos conocemos y amamos a Colombia. Por eso es fundamental para nosotros, por eso estamos aquí y por eso va a ser el próximo vicepresidente de la República. ¡Gracias, José Manuel Restrepo!”, puntualizó el candidato en su abogado.