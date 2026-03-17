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Abelardo de la Espriella: “Cepeda y Petro saben que van a perder las elecciones y promueven la agenda del caos”

El candidato presidencial se refirió a las más recientes declaraciones que emitió el jefe de Estado.

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Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 12:55 p. m.
Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Gustavo Petro.
Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Gustavo Petro. Foto: El País

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, reaccionó al nuevo anuncio de Gustavo Petro sobre el sistema de salud en Colombia. Indicó que las empresas (refiriéndose a las EPS) que estén en liquidación, se liquidan.

Sobre esto, dijo el abogado: “A propósito de las declaraciones de Gustavo Petro sobre la liquidación de las EPS que están en quiebra, Cepeda y Petro saben que van a perder las elecciones y, por eso, promueven la agenda del caos y una crisis sistémica en el sector salud”.

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La versión del aspirante a la Casa de Nariño es que el Ejecutivo lleva tres años debilitando a las EPS y afectando sus redes de atención, “poniendo en riesgo la salud de millones de colombianos y comprometiendo el futuro del próximo gobierno”.

Concluyó que la Corte Constitucional y la Procuraduría deben actuar de inmediato y dictar medidas cautelares que protejan a los pacientes y al sistema.

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