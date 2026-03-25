CNE archiva proceso en contra de Abelardo de la Espriella por supuesta violencia política basada en género

El Consejo Nacional Electoral (CNE) indicó que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella en ningún momento ejerció violencia política en contra de las mujeres, tras una queja formulada por la abogada Sondra Macollins Garvín.

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La mujer interpuso la queja en la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República, que posteriormente le dio traslado al CNE. Tras las partes conocer lo sucedido, la defensa del jurista, el abogado Germán Calderón España, pidió rechazar de pleno la denuncia.

Macollins Garvín aseguraba que en varias oportunidades el hoy aspirante a la Casa de Nariño había tenido expresiones en su contra con las que, desde su visión, estaba ejerciendo violencia política.

En una de las pruebas allegadas, De la Espriella hablaba del caso de David Murcia Guzmán y la denuncia que supuestamente presentó en su contra. En un momento, se refirió a la jurista aunque no de manera directa.

“La abogada de Murcia es una señora que aspira a la presidencia de la República, el marido de la señora es contratista del gobierno de Petro, el marido de la señora es socio de Roy Barreras y de Juan Fernando Cristo; y que casualidad que Murcia denuncia dieciocho años después cuando yo voy de primero en las encuestas“, manifestó.

Sin embargo, el CNE remarcó que el candidato nunca se refiere a Macollins Garvín con nombre propio y, además, indicó que no observó en ningún momento comentarios que puedan constituir en una forma de violencia contra la mujer en política.

“Esta Corporación concluye que los elementos allegados al expediente no permiten acreditar, siquiera de manera sumaria, la existencia de conductas constitutivas de violencia contra las mujeres en política en los términos previstos por la Ley 2453 de 2025, ni evidencian una afectación directa al ejercicio de derechos políticos o electorales que habilite la intervención sancionatoria del Consejo Nacional Electoral“, señaló.

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Por lo mismo, el CNE precisó que estos elementos no permiten al órgano abrir una investigación administrativa en contra de Abelardo de la Espriella.

“No se logró evidenciar que las publicaciones cuestionadas hubiesen sido realizadas desde el perfil del candidato o por instrucción de este. Asimismo, las publicaciones aportadas provenientes de su propio perfil no configuran violencia de género, en razón a que en ningún momento se menciona la solicitante“, manifestó.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Por todo ello, el órgano resolvió dar por terminada la actuación administrativa dentro de la queja en contra del candidato presidencial, que tiene grandes chances de llegar a la Casa de Nariño.

No obstante, Macollins Garvín tendrá la oportunidad de interponer un recurso de reposición dentro de los 10 días siguientes a la notificación y lo deberá hacer ante la mismo corporación.