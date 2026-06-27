Esto dice la prensa portuguesa antes del partido contra Colombia: así analizan a la Tricolor

Colombia y Portugal se verán cara a cara este sábado, 27 de junio, por la tercera y última fecha del Mundial 2026. El partido arrancará a partir de las 6:30 p.m., en el estadio de Miami, y se trata de un duelo clave.

Lo que viene para la Selección Colombia en el Mundial 2026: Portugal, dieciseisavos y superar Brasil 2014

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Colombia asoma al juego como líder parcial del grupo K con seis puntos, luego de sus dos victorias sobre Uzbekistán (3-1) y RD Congo (1-0). Los de Lorenzo tienen puntaje perfecto y son uno de los seleccionados destacados, hasta ahora, logrando desde la segunda fecha su clasificación a los dieciseisavos del Mundial 2026.

Colombia celebrando su triunfo sobre RD Congo. Foto: AP

Por su parte, Portugal es segunda con cuatro puntos y prácticamente ya está clasificada a la siguiente ronda. Los lusos empataron contra RD Congo en la primera fecha (1-0) y golearon a Uzbekistán en el segundo juego (5-0).

Entonces, ¿Qué está en juego? El liderato del grupo. Quien gane, entre Colombia y Portugal, se hará con la cima de la tabla de posiciones del grupo K, y llegará mejor de cara a la ronda de dieciseisavos de final.

¿Qué dice la prensa portuguesa antes del partido contra Colombia?

Al tratarse de un partido clave, la prensa de Portugal no deja escapar ningún detalles. Desde información de entrenamiento, hasta los cuidados que hay que tener con Colombia y las declaraciones de los jugadores lusos previo al compromiso.

Colombia, “un rival de mayor prestigio”: Record

“Tras empatar con la República Democrática del Congo (1-1) en su primer partido, Portugal goleó a Uzbekistán por 5-0 y ahora se enfrenta a Colombia, ya clasificada, un rival de mayor prestigio que ganó sus dos primeros partidos, en el último encuentro de la fase de grupos”, reseña el medio referenciado.

“Portugal contará con su plantilla al completo para el decisivo partido contra Colombia” - A Bola

“Buenas noticias para Roberto Martínez. Dos días después de golear a Uzbekistán por 5-0, asegurando así su primera victoria en el Mundial de 2026, Portugal volvió a entrenar con todos sus jugadores en plena forma. El miércoles, los titulares realizaron ejercicios de recuperación y repasaron el partido, mientras que el resto saltó al terreno de juego”.

“Pedro Neto dice que Colombia no es solo Luis Díaz” - O Jogo

Este medio hizo algo distinto: citó las declaraciones del jugador portugués, Pedro Neto, quien afirmó que la Selección Colombia no era solamente Luis Díaz.

“Sé que Colombia tiene grandes jugadores, él es un gran jugador y muy influyente. No podemos centrarnos solo en uno, Daniel Muñoz acaba de marcar dos goles. Necesitamos centrarnos en el equipo. Lo más importante es que estemos concentrados en nosotros mismos y en lo que tenemos que hacer”, citaron sobre las palabras de Neto.