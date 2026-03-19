¿Petro insiste en hablar de fraude por si Iván Cepeda pierde? Así respondió Armando Benedetti

Armando Benedetti, ministro del Interior, habló con SEMANA. Durante la entrevista, al jefe de la cartera política se le preguntó por el insistente discurso del presidente Gustavo Petro sobre un presunto fraude electoral.

Esto a pesar de que el Pacto Histórico, movimiento del presidente Petro, ganó las elecciones al Congreso de la República del 8 de marzo, a que dichas elecciones contaron con todas las garantías y transparencia, fueron validadas por la comunidad internacional y de que se trata del mismo sistema electoral que le permitió a él ser congresista, alcalde de Bogotá y presidente de Colombia.

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Vea la entrevista completa con Armando Benedetti, ministro del Interior:

Por lo tanto, al ministro Benedetti se le consultó si el Gobierno está construyendo una narrativa de fraude como escudo o excusa ante la eventual derrota de su candidato, el senador Iván Cepeda.

“No es un manto de duda, son dudas que son con base en un fallo del Consejo de Estado que dice: ¿por qué el Estado no tiene software? ¿Por qué el presidente no puede preguntar dónde está el software? ¿Cuál es el problema que lo pregunte? ¿Cuál es el problema que se pueda auditar eso? Porque no deja que se haga. Eso es lo que ha dicho el presidente. El presidente no está dando ningún manto de duda, sino [que] él hace unas preguntas que son válidas con base en un fallo y nadie le responde”, respondió Benedetti. “¿Por qué es que no se puede buscar unos expertos para auditar el software?“, agregó.

¿Esto no es encaminado a un manto de duda por si no gana Iván Cepeda?, se le preguntó entonces puntualmente al ministro Benedetti. “Obviamente que no, ¿por qué dicen eso como si nosotros pensáramos que fuera a perder Iván Cepeda? Las encuestas dicen que va a ganar. Pero el Gobierno no está compitiendo en las elecciones, el Gobierno lo que quiere es dar garantías, como se dieron como nunca antes en las últimas elecciones", aseveró.

Sus declaraciones se producen luego de las hechas por Alexander López, quien dijo que si hay segunda vuelta en Colombia, “nos van a joder”.

López, senador del Pacto Histórico, habló después de que saliera un video en el que pedía a los indígenas que participaran en una minga permanente y apoyaran a Aida Quilcué, candidata a la Vicepresidencia y compañera de fórmula del senador y candidato presidencial Iván Cepeda.

“Estamos en minga y vamos en esa minga, vamos a montarla en la chiva de la revolución ciudadana para mantener nuestro proyecto de gobierno y tenemos 79 días. Compañeros, tenemos 79 días, hasta el 31 de mayo. Y el 31 de mayo tenemos que ganar en primera vuelta, sí o sí”, dijo López en el video.

“No podemos ir a segunda vuelta porque sabemos que en segunda vuelta nos van a joder. Nos van a joder. En segunda vuelta van a tratar de tumbar y desmontar nuestro proyecto y ya sabemos que lo están haciendo. Entonces, compañeros, no es cualquier tarea la que tenemos”, agregó.

“Querer ganar en primera vuelta es absolutamente legítimo. De ninguna manera el Pacto va a auspiciar la violencia”, señaló López, al indicar que él dijo en el video que se van a “joder” si hay segunda vuelta porque, considera, hay dos candidaturas de derecha “importantes”: las del abogado Abelardo de la Espriella y la de la senadora Paloma Valencia.

López dijo también que se “joden” porque no quiere volver al pasado, al referirse a políticas anteriores.

Las elecciones presidenciales en Colombia se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026. Si ningún candidato recibe más de la mitad de los votos, se realizará una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votos, el 21 de junio de 2026. El ganador asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de este año, para un período de cuatro años.