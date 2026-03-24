La caída del avión Hércules de la Fuerza Aérea en el departamento de Putumayo, que causó la muerte de más de 60 uniformados y dejó más de 40 heridos, revivió otros accidentes de aeronaves militares durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Llamas y una densa columna de humo negro se elevan desde un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial que se estrelló durante el despegue en Puerto Leguízamo, Putumayo. Foto: AFP

Los hechos anteriores se presentaron con el accidente de varios helicópteros del Ejército. El 19 de marzo de 2023, una aeronave militar se accidentó, ocasionando la muerte de cuatro personas. El 15 de octubre, otro helicóptero militar se accidentó, dejando a 12 personas heridas. El 5 de febrero, otras cuatro personas muertas y tres más heridas dejó el accidente de un helicóptero. Y el 20 de abril del 2024, en otro accidente aéreo militar, nueve uniformados murieron.

Un avión militar se estrelló este lunes 23 de marzo tras despegar de Puerto Leguízamo, Putumayo. Foto: AP

“Sobre el reciente accidente en el Putumayo, el Ministerio de Defensa reportó que en la aeronave viajaban 128 personas, entre militares y policías. A bordo se encontraban 128 personas, entre tripulantes y pasajeros del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, indicó el Ministerio de Defensa.

Agregó la entidad que “un soldado resultó ileso, 57 militares fueron rescatados y evacuados: ocho trasladados a la ciudad de Florencia y 49 a Bogotá, de los cuales 19 reciben atención en el Hospital Militar Central y 30, que no revisten mayor gravedad, en el Batallón de Sanidad Militar. Como consecuencia de este trágico accidente, 66 uniformados fallecieron y se encuentran en proceso de identificación: seis de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 58 del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional”.

Así mismo indicó que “cuatro militares se encuentran pendientes por ubicar”.

Soldados y rescatistas cerca de un Hércules de la Fuerza Aérea que emite humo espeso después de que el avión se estrellara durante el despegue en Puerto Leguizamo (Putumayo), el 23 de marzo de 2026 Foto: AFP

A su turno, el Hospital Militar entregó un reporte sobre los heridos. “El Hospital Militar Central informa a la opinión pública que, como resultado del accidente aéreo de la aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ocurrido en Puerto Leguízamo (Putumayo), a esta hora han sido ingresados veinticuatro (24) pacientes; de los cuales (01) uno de ellos es un rescatista que se encontraba en la zona”.

Agregó la entidad que: “Como parte médico, se tiene que veintiuno se encuentran hospitalizados en piso, uno en la Unidad de Cuidados Intensivos y dos en observación en el área de urgencias. En su condición de Reserva Estratégica de la Nación, el Hospital Militar Central ha dispuesto de todas sus capacidades médicas, tecnológicas y de infraestructura para garantizar una atención especializada, segura y oportuna al personal y sus familias”.