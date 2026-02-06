Gustavo Bolívar saca a la luz la “estrategia desleal” de Roy Barreras para mostrar más votos que Iván Cepeda

Gustavo Bolívar, exsenador y exaspirante a la Alcaldía de Bogotá y a la Presidencia de Colombia, habló con El Debate, de SEMANA. Durante la entrevista, Bolívar recordó que siempre fue crítico de la llegada a las filas del petrismo de personas como Armando Benedetti o Roy Barreras, ministro del Interior y exembajador de Colombia en Londres, respectivamente.

Por eso, lamentó que Roy Barreras diga que irá a una consulta política, el 8 de marzo de 2026, pese a que el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, no lo hará tras la inhabilidad que determinó el Consejo Nacional Electoral.

Gustavo Bolívar destapa supuesto plan de Roy Barreras contra Iván Cepeda: “Hay rumores”

Daniel Quintero sí irá a la consulta y propone fórmula ante “los dos carrilles” que se armaron en la izquierda

De acuerdo con Bolívar, la estrategia de Roy Barreras es ir a una consulta, por ahora contra Daniel Quintero, y ganarla. Y de ahí jugar demostrar su supuesto caudal electoral y pedir la eventual Vicepresidencia de la República en un eventual Gobierno de Iván Cepeda.

¿Cómo hará para ganar si, supuestamente, no tiene votos, cero posibilidades, frente al margen de aceptación de Iván Cepeda? “No pasa del 1 %, perdió la credibilidad. Un tipo que le tipo campaña a Uribe, luego a Santos, a Petro, ahora a él. El efecto reputacional en política no se consigue con plata”, indicó Bolívar.

Sin embargo, dijo Bolívar, Roy Barreras sí logrará dividir y se aprovechará de que el 8 de marzo salen a las urnas millones de colombianos a elegir congresistas para buscar, como sea, tener votos en una jornada en la cual la gente sí sale a votar.

Luego, según Bolívar, Roy Barreras recurrirá a la “estrategia desleal” de decir que obtuvo dos millones de votos en dicha jornada y de inmediato comparará con lo que obtuvo Iván Cepeda el 26 de octubre de 2025, cuando él hizo una consulta con la exministra Carolina Corcho y sacó 1.286.859 votos.

“Se nos pone más difícil, hay que ser sinceros, porque ustedes ven la encuesta: Cristo (Juan Fernando Cristo) es un hombre que marca un punto, Murillo (Luis Gilberto Murillo), otro punto; el mismo Roy, un punto; todos son candidatos de un punto. Digamos, no hacen mucha mella, pero al ir a una consulta solos, aprovechando el caudal de votos que va a haber, que son 20 millones de votos, que van a salir a 20 millones de personas a escoger su Congreso de la República, con el dinero que tienen para poder expandirse por los territorios, es posible que en esa consulta hagan una muy buena votación y después lleguen a tratar de seguir creciendo a la luz de ese resultado y ahí sí nos merman un poco la votación”, aseveró.

“Hoy no nos harían mella porque son personas que no han podido despegar en las encuestas. Pero ya una consulta y vemos el caso, sacando 2 millones de votos, ¿cuál va a ser el relato de Roy? Yo tengo más votos que Cepeda. Y la gente que no analiza en profundidad que una cosa es la consulta de marzo, de octubre, con poquitas mesas, una consulta fría donde no se juega nada y otra cosa es la consulta de marzo. Entonces van a poder decir: ‘Uy, sí, Roy es el que tiene más votos’. A eso le apuesta Roy. Me parece que está siendo desleal con el proyecto, porque él sabe estas cosas, él es un tipo bastante hábil, pues mucho más que todos nosotros", acentuó.

Bolívar también recordó que Roy Barreras, sin explicar de dónde saca el dinero, contrató a estrategas que deben costar un montón y ellos están alistando fórmulas para obtener votos de aquí al 8 de marzo de 2026. “Hay dos estrategas que valen mucha plata, yo diría que un millón de dólares cada uno, el que tiene Fajardo y el que tiene Roy. Yo fui candidato e hice esas cotizaciones, eso costaba tanto que no era posible, son campañas muy costosas. El equipo que armó Roy vale mucha plata, las vallas de Roy valen mucha plata. Están invirtiendo y ojalá el CNE (Consejo Nacional Electoral) sea muy acucioso en mirar el valor de los estrategas”, señaló Bolívar, quien también se preguntó si tienen sueldo personas que no apoyaban a Roy Barreras y ahora sí lo hacen.

Vea la entrevista con Gustavo Bolívar, excongresista:

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor o vencedora asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.