Fajardo confirma la llegada a su campaña de polémico asesor español que trabajó con Gustavo Petro: “Es una persona con la que da gusto trabajar”

“¿Han visto algo raro, sucio o tramposo? Nada, todo es transparente. Yo lo llamé porque me da la mejor impresión y es una persona con la que da gusto trabajar. Me da la mejor impresión, las expectativas las ha llenado y respondo por eso, así como responderé por las personas cuando conforme mi equipo de gobierno”, señaló.

“No voy a discutir lo pasado porque eso no me corresponde, nadie me buscó, no me engañaron ni nada de eso. Fue una decisión personal. Respondo por eso, si ustedes ven algo incorrecto, pues es mi responsabilidad”, señaló.