Sergio Fajardo habló sobre su candidato a la vicepresidencia: esto dijo de Claudia López

Sobre quién puede llegar a ser su fórmula a la Vicepresidencia, Fajardo fue enfático en decir que por el momento no ha definido quién, pero, que aquello que sí tiene claro, es que debe cumplir unos aspectos puntuales.

“Primero, que sea una persona honesta (...) Segundo, que sepa del tema; yo no nombraré jamás a una persona en un cargo que no conozca acerca de este. Puede haber excepciones. Hay personas que saben de diferentes temas y que están probadas, vale. Siempre escoger a las mejores personas con esas condiciones: honestidad y conocimiento. Tres, que crea lo que estamos haciendo. Y cuatro, una que no se menciona nunca; que tenga orgullo de ser servidor público”, indicó Fajardo en El Debate.